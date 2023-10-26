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Еще один депутат АКЗС написал заявление о выходе из фракции КПРФ

Евгений Хорошилов проголосовал за принятие проекта бюджета в первом чтении

26 октября 2023, 19:34, ИА Амител

Фото: страница Евгения Хорошилова во "ВКонтакте"
Фото: страница Евгения Хорошилова во "ВКонтакте"

Депутат АКЗС Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ. Как сообщает "Толк", причиной такого решения стало обсуждение проекта бюджета Алтайского края на 2024 год.

Хорошилов проголосовал за принятие проекта бюджета в первом чтении – вопрос рассматривался на сессии 26 октября. Таким образом он пошел против позиции партии коммунистов не голосовать за проект. Депутат подчеркнул, что решение поддержать документ для него – принципиальное.

"Я не спорю – хотелось бы, чтобы бюджет стал лучше. Но его непринятие – не выход. Во время проведения спецоперации, я считаю, нужно не только критиковать, но и предлагать решение важных на данный момент проблем", – заявил Хорошилов.Он считает, что за такую несогласованную позицию его исключат, но подчеркивает, что принял решение осознанно. Член АКЗС добавил, что в последнее время его мнение по различным вопросам регулярно расходилось с фракцией.

Напомним, что вчера еще один депутат покинул фракцию КПРФ – Вячеслав Лаптев. В его случае причиной выхода стало несогласие с политикой руководства крайкома. Он отмечал, что коммунисты вынуждены принимать решения в соответствии с указаниями краевого комитета КПРФ. Он видит в этом "серьезное противоречие".

Политика акзс КПРФ

Комментарии 9

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Не коммунист Не голосую

19:42:01 26-10-2023

Предавшие единожды предадут ещё не раз. Гнать этих пассажиров поганой метлой от власти.

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Имя

11:30:04 27-10-2023

Не коммунист Не голосую (19:42:01 26-10-2023) Предавшие единожды предадут ещё не раз. Гнать этих пассажир... Это политика, тут нет черного и белого, тут есть ум. Если человек с умом, он даже наслушавшись ерунды и поверив в эту ерунду, разберётся со временем и примет правильное решение. А если без ума, то и будет одну пластинку играть.

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Гость

19:45:52 26-10-2023

предатель

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Гость

21:08:29 26-10-2023

Как там Ленин называл?

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Гость

09:18:22 27-10-2023

Отправить за ленточку предателя!

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Гость

04:58:49 27-10-2023

А вы, господа, не меняете своих убеждений в жизни? А вдруг человек пошёл в партию, но увидел, что эта партия - всего лишь пшик? Никакой реальной работы и политической борьбы. Борьба только за свой карман да своё место. Вот и сказал своё фи этому болоту.

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гость

11:00:21 27-10-2023

Решил сменить партию на более надежную.

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Гость

11:03:14 27-10-2023

КПРФ как партия выродилась в спойлера ЕР. Отдельные коммунисты верные ленинским принципам не имеют ни каких шансов на продвижение в этой партии. А карьеристам конечно в ЕР перспективней.

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Имя

11:27:08 27-10-2023

И она хотела с такими кадрами губернатором края стать?)))) Да она у себя в партии порядок навести не может, а тут целый край)))

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