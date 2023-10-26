Еще один депутат АКЗС написал заявление о выходе из фракции КПРФ

Евгений Хорошилов проголосовал за принятие проекта бюджета в первом чтении

26 октября 2023, 19:34, ИА Амител

Фото: страница Евгения Хорошилова во "ВКонтакте"

Депутат АКЗС Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ. Как сообщает "Толк", причиной такого решения стало обсуждение проекта бюджета Алтайского края на 2024 год.

Хорошилов проголосовал за принятие проекта бюджета в первом чтении – вопрос рассматривался на сессии 26 октября. Таким образом он пошел против позиции партии коммунистов не голосовать за проект. Депутат подчеркнул, что решение поддержать документ для него – принципиальное.

"Я не спорю – хотелось бы, чтобы бюджет стал лучше. Но его непринятие – не выход. Во время проведения спецоперации, я считаю, нужно не только критиковать, но и предлагать решение важных на данный момент проблем", – заявил Хорошилов.Он считает, что за такую несогласованную позицию его исключат, но подчеркивает, что принял решение осознанно. Член АКЗС добавил, что в последнее время его мнение по различным вопросам регулярно расходилось с фракцией.

Напомним, что вчера еще один депутат покинул фракцию КПРФ – Вячеслав Лаптев. В его случае причиной выхода стало несогласие с политикой руководства крайкома. Он отмечал, что коммунисты вынуждены принимать решения в соответствии с указаниями краевого комитета КПРФ. Он видит в этом "серьезное противоречие".