Алтайские депутаты решили отдать проблемных подростков в надежные руки
В регионе принимают закон об общественных наставниках
26 октября 2023, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае скоро примут закон об общественных наставниках для трудных подростков. На сессии в АКЗС в четверг, 26 октября, его рассмотрели в первом чтении и одобрили. Рассказываем, что это за закон такой и кого он коснется.
Кто такие общественные наставники?
Это люди, которые будут своим личным примером помогать детям и подросткам встать на правильный жизненный путь.
Стать наставником может любой совершеннолетний, "по своим деловым и моральным качествам способный выступать социально положительным примером для несовершеннолетнего, имеющий необходимый жизненный опыт и (или) опыт работы с детьми" (так сказано в самом законе). Чтобы получить этот статус, надо жить в том же населенном пункте, что и подопечный. А еще нельзя быть судимым, недееспособным и лишенным права заниматься педагогической деятельностью.
Наставник должен оградить своего подопечного от нарушения закона, помочь его социальной реабилитации.
По словам председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяны Ильюченко, неформально такой институт действует уже не первый год. В пример она привела Бийск, где в одной из школ в качестве наставника с ребятами работает подполковник в отставке, боевой летчик Евгений Нестеров.
В 2019 году в регионе приняли порядок такой работы, а теперь решили, что пора вывести это направление на уровень закона. Это даст наставникам основания более полно работать с молодым поколением и их семьями, отметила Ильюченко.
С кем именно будут работать наставники?
"Они будут работать с детьми и подростками, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Наставник будет другом ребенку, будет мотивировать его своим опытом", – рассказала Татьяна Ильюченко.
Наставник назначается с согласия ребенка и родителей.
Наставники заменят органы опеки?
Нет, они должны дополнить систему органов опеки и попечительства, а не заменить.
При этом председатель комитета АКЗС по науке и образованию Александр Молотов во время обсуждения вопроса на сессии призвал коллег-депутатов и чиновников активнее развивать всю систему.
"Сейчас у нас серьезный кадровый дефицит в органах опеки. На весь край всего 170 специалистов, а в 25 районах края работает всего по одному специалисту. У них невысокие зарплаты, а потому и большая текучка кадров. Есть проблема со специалистами в комиссиях по делам несовершеннолетних. Надо увеличить ставки и зарплаты. Решить проблемы можно только системными мерами", – уверен Молотов.
Наставникам будут платить?
Нет, это работа на общественных началах. Но наставников могут поощрять органы госвласти и местного самоуправления, а также работодатель.
Так, и когда все это заработает?
Когда закон примут во втором чтении, это может произойти через месяц-два.
12:24:04 26-10-2023
1).А при чём здесь органы опеки и попечительства? 2). Депутаты заксобрания согласны быть наставниками трудных подростков?
12:50:58 26-10-2023
Наставникам будут платить? Нет, это работа на общественных началах. Замечательная работа! Побольше таких работ надо придумать!
13:12:36 26-10-2023
раньше таких собирало ведомство на Лубянке! это ещё когда при Дзержинском...
13:25:43 26-10-2023
Зарплат маленькие у инспекторов по делам несовнршеннолетних? Так поднимите всем, кто работает с детьми, зарплаты, но не себе, граждане депутаты. У вас зарплаты не по делам вашим. Пора бы и остановиться в собственном обогащении. Тогда найдутся деньги всем, не только комиссии по делам детей.
13:28:24 26-10-2023
Зарплат маленькие у инспекторов по делам несовнршеннолетних? Так поднимите всем, кто работает с детьми, зарплаты, но не себе, граждане депутаты. У вас зарплаты не по делам вашим. Пора бы и остановиться в собственном обогащении. Тогда найдутся деньги всем, не только комиссии по делам детей.
16:07:15 26-10-2023
Нормально придумали. А их мамашки с папашками пусть не заморачиваются воспитанием, дальше плодятся))
11:04:31 27-10-2023
Это же из совка вроде. Зачем нам брать пример воспитание у страны которая только галоши и могла выпускать?