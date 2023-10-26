Алтайские депутаты решили отдать проблемных подростков в надежные руки

В регионе принимают закон об общественных наставниках

26 октября 2023, 11:30, ИА Амител

Подросток / Фото: Freepik

В Алтайском крае скоро примут закон об общественных наставниках для трудных подростков. На сессии в АКЗС в четверг, 26 октября, его рассмотрели в первом чтении и одобрили. Рассказываем, что это за закон такой и кого он коснется.

Кто такие общественные наставники?

Это люди, которые будут своим личным примером помогать детям и подросткам встать на правильный жизненный путь.

Стать наставником может любой совершеннолетний, "по своим деловым и моральным качествам способный выступать социально положительным примером для несовершеннолетнего, имеющий необходимый жизненный опыт и (или) опыт работы с детьми" (так сказано в самом законе). Чтобы получить этот статус, надо жить в том же населенном пункте, что и подопечный. А еще нельзя быть судимым, недееспособным и лишенным права заниматься педагогической деятельностью.

Наставник должен оградить своего подопечного от нарушения закона, помочь его социальной реабилитации.

По словам председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяны Ильюченко, неформально такой институт действует уже не первый год. В пример она привела Бийск, где в одной из школ в качестве наставника с ребятами работает подполковник в отставке, боевой летчик Евгений Нестеров.

В 2019 году в регионе приняли порядок такой работы, а теперь решили, что пора вывести это направление на уровень закона. Это даст наставникам основания более полно работать с молодым поколением и их семьями, отметила Ильюченко.

С кем именно будут работать наставники?

"Они будут работать с детьми и подростками, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Наставник будет другом ребенку, будет мотивировать его своим опытом", – рассказала Татьяна Ильюченко.

Наставник назначается с согласия ребенка и родителей.

Наставники заменят органы опеки?

Нет, они должны дополнить систему органов опеки и попечительства, а не заменить.

При этом председатель комитета АКЗС по науке и образованию Александр Молотов во время обсуждения вопроса на сессии призвал коллег-депутатов и чиновников активнее развивать всю систему.

"Сейчас у нас серьезный кадровый дефицит в органах опеки. На весь край всего 170 специалистов, а в 25 районах края работает всего по одному специалисту. У них невысокие зарплаты, а потому и большая текучка кадров. Есть проблема со специалистами в комиссиях по делам несовершеннолетних. Надо увеличить ставки и зарплаты. Решить проблемы можно только системными мерами", – уверен Молотов.

Наставникам будут платить?

Нет, это работа на общественных началах. Но наставников могут поощрять органы госвласти и местного самоуправления, а также работодатель.

Так, и когда все это заработает?

Когда закон примут во втором чтении, это может произойти через месяц-два.