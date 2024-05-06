Алтайские депутаты-социалисты предложили ввести новые льготы для участников СВО

Например, обеспечить их бесплатными лекарствами и путевками в санаторий

06 мая 2024, 16:40, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском краевом Заксобрании разработала новый пакет мер поддержки для участников специальной военной операции. Социалисты уже направили обращение губернатору региона.

"Необходимо работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер поддержки наших бойцов и их близких. Предлагаем ввести в крае дополнительные меры социальной поддержки лицам, принимающим или принимавшим участие в СВО, а также членам их семей в случае гибели бойца", – комментирует руководитель депутатского объединения СРЗП Александр Молотов.

Социалисты предлагают разные меры поддержки для участников СВО (и в некоторых случаях их семей при гибели участника СВО), например:

ежемесячная денежная компенсация 50% за "коммуналку";

бесплатное обеспечение лекарствами;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и восстановительного лечения (бесплатные путевки в санатории и центры реабилитации);

ежемесячная денежная выплата за проезд в пассажирском транспорте городского сообщения;

освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного налога на авто с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно;

компенсация по кредитным договорам, договорам финансовой аренды, заключенным до 21 сентября 2022 г., выплачиваемым в течение срока их участия в СВО, увеличенного на 30 дней;

бесплатное зачисление в группы продленного дня детей участников СВО 1-6-х классов и освобождение от платы;

бесплатное посещение кружков и секций для детей;

ежемесячная (либо единовременная) денежная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка участника СВО;

бесплатное социальное обслуживание на дому.

В партии также считают, что в крае надо ввести "Социальный паспорт участника спецоперации", включающий социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта.