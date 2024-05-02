Алтайские социалисты провели семинар в Камне-на-Оби

Участие в нем приняли партийцы из нескольких районов края

02 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Семинар в Камне-на-Оби / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Члены партии "Справедливая Россия – За правду" из Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Мамонтовского, Завьяловского, Ребрихинского и других районов края стали участниками обучающего семинара для муниципальных депутатов и глав. Его в День российского парламентаризма, 27 апреля, провели старшие товарищи.

"Кто бы что ни говорил, статус депутата по-прежнему достаточно высок и полномочий у нас много. Просто надо уметь ими пользоваться <...>. Муниципальные депутаты наиболее близки к избирателям. Именно поэтому на местном уровне главное – это не политика и громкие лозунги, а решения конкретных проблем. А чтобы их решать, нужно в первую очередь знать о своих правах и возможностях", – подчеркнул руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС, председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов.

Он напомнил, какие полномочия есть у депутатов и как ими пользоваться.

А депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова в продолжение темы рассказала, в чем разница между депутатским обращением и депутатским запросом. Ведь именно работа с обращениями – самое важное для депутата, уверена она.

"Ваши избиратели – они же ваши соседи. Когда они голосовали за вас, они доверили вам право отстаивать их интересы и наделили полномочиями по решению их проблем. И вы как действительно народные избранники должны их решать всеми возможными законными способами", – отметила Евгения Боровикова.

Но если полномочий народного избранника все же недостаточно, то можно обращаться к лидеру алтайских социалистов, депутату Госдумы Александру Терентьеву. Об этом коллегам напомнила Оксана Молодых, руководитель Общественной приемной Терентьева. Она и сама работает с огромным количеством обращений граждан.

"Мы не волшебники, чтобы решить все поступающие к нам проблемы, но, как показывает практика, достигать положительных результатов все же удается", – пояснила Оксана Молодых.

Юрист, руководитель Общественной приемной аппарата реготделения партии РО партии Юрий Майер рассказал о деятельности справедливой молодежи.

Семинар в Камне-на-Оби / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"