Алтайские социалисты провели семинар в Камне-на-Оби
Участие в нем приняли партийцы из нескольких районов края
02 мая 2024, 16:20, ИА Амител
Члены партии "Справедливая Россия – За правду" из Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Мамонтовского, Завьяловского, Ребрихинского и других районов края стали участниками обучающего семинара для муниципальных депутатов и глав. Его в День российского парламентаризма, 27 апреля, провели старшие товарищи.
"Кто бы что ни говорил, статус депутата по-прежнему достаточно высок и полномочий у нас много. Просто надо уметь ими пользоваться <...>. Муниципальные депутаты наиболее близки к избирателям. Именно поэтому на местном уровне главное – это не политика и громкие лозунги, а решения конкретных проблем. А чтобы их решать, нужно в первую очередь знать о своих правах и возможностях", – подчеркнул руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС, председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов.
Он напомнил, какие полномочия есть у депутатов и как ими пользоваться.
А депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова в продолжение темы рассказала, в чем разница между депутатским обращением и депутатским запросом. Ведь именно работа с обращениями – самое важное для депутата, уверена она.
"Ваши избиратели – они же ваши соседи. Когда они голосовали за вас, они доверили вам право отстаивать их интересы и наделили полномочиями по решению их проблем. И вы как действительно народные избранники должны их решать всеми возможными законными способами", – отметила Евгения Боровикова.
Но если полномочий народного избранника все же недостаточно, то можно обращаться к лидеру алтайских социалистов, депутату Госдумы Александру Терентьеву. Об этом коллегам напомнила Оксана Молодых, руководитель Общественной приемной Терентьева. Она и сама работает с огромным количеством обращений граждан.
"Мы не волшебники, чтобы решить все поступающие к нам проблемы, но, как показывает практика, достигать положительных результатов все же удается", – пояснила Оксана Молодых.
Юрист, руководитель Общественной приемной аппарата реготделения партии РО партии Юрий Майер рассказал о деятельности справедливой молодежи.
16:32:19 02-05-2024
- "Мы не волшебники, чтобы решить все поступающие к нам проблемы," Как в том анекдоте про киоск - Правды нет, Россию продали, остался один Труд, товарищи.