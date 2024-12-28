Алтайские дорожники будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники

В штатном режиме для очистки дорог задействуют около 150 единиц техники

28 декабря 2024, 09:31, ИА Амител

Спецтехника / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае во время праздников дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме, сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты будут дежурить для обеспечения безопасности и бесперебойного движения на дорогах .

"Для очистки региональных автомобильных дорог в штатном режиме задействуют около 150 единиц специализированной техники. В случае ухудшения погодных условий количество спецмашин будет увеличено. Заготовлены запасы инертных материалов для борьбы с гололедом на проезжих частях", – рассказали в ведомстве.

За дорожной обстановкой следят с помощью 54 видеокамер, 12 метеостанций и 16 комплексов весогабаритного контроля.