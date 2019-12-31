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Можно ли шуметь в новогоднюю ночь в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Рассказываем, до какого часа можно шуметь в новогоднюю ночь
Фото: moscow.7dreams.ru

Фото: moscow.7dreams.ru

Приближается один из самых веселых и любимых праздников. Многие с нетерпением ждут новогоднюю ночь еще и потому, что это дополнительный повод собраться с семьей или друзьями и устроить шумные посиделки с песнями, танцами под громкую музыку и фейерверками. Но есть и те, кто не любит шумные празднования и предпочитает провести этот день в спокойной обстановке. Очень часто между двумя этими лагерями возникают споры о том, законно ли шуметь в новогоднюю ночь. Выясняем, что говорит закон о тишине в Алтайском крае.

1

Так можно ли шуметь в новогоднюю ночь в Алтайском крае?

Согласно закону о тишине, с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января можно громко петь, кричать, свистеть, играть на музыкальных инструментах, взрывать петарды, запускать фейерверки и издавать другие громкие звуки. Но вот с 06:00 до 9:00 шуметь уже нельзя.

2

А можно ли пошуметь ночью в другие дни новогодних каникул?

Нет. Ограничение по шуму не распространяется лишь на новогоднюю ночь. В остальные праздничные дни ночью – ни звука! Напоминаем, что в Алтайском крае нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.

3

А что считается шумом?

Шумом считаются звуки, которые создают неудобство соседям и окружающим, в том числе:

  • крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
  • применение пиротехнических средств;
  • сигнализация транспортного средства (если сработала три раза подряд);
  • ремонт в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонт в нежилом помещении;
  • проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других работ с применением механических средств и технических устройств.
4

Хорошо, а можно ли делать ремонт в праздничные выходные?

Если этот ремонт нешумный – то пожалуйста. Но если вам, к примеру, нужно пошуметь перфоратором, то дождитесь окончания праздников. По закону, по воскресеньям и в праздничные дни нельзя делать шумный ремонт в квартирах в любое время суток. В будние дни и субботу шумные работы нельзя проводить с 20:00 до 9:00. Эти ограничения не распространяются на новые дома, с момента сдачи которых не прошло полутора лет.

5

Какое наказание ждет нарушителей тишины?

Если гражданин нарушил закон о тишине, то ему придется выплатить штраф от 500 до 3000 рублей.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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