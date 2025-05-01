Алтайские дорожники приостановили ремонт федеральных трасс в связи с майскими праздниками

Такие меры предприняли, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность на самых загруженных участках

01 мая 2025, 19:35, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Дорожные службы Алтайского края не будут работать на федеральных трассах в период праздников и выходных. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай".

Такие меры вводят для того, чтобы обеспечить пропускную способность на наиболее загруженных участках дорог. Это относится к Чуйскому тракту на участке от границы с Новосибирской областью до Усть-Семы, а также к трассам А-321 и А-322 в зоне влияния Барнаула.

При этом ремонтно-восстановительные работы, не затрудняющие движение транспорта, продолжат.

"Как показывает практика, с ростом интенсивности движения наиболее проблемные места – на выезде из Барнаула по пути следования горожан на дачи и приусадебные участки, в места отдыха, а также в Майминском районе Республики Алтай. Самый сложный день – 1 мая", – отметили в организации.

Упрдор "Алтай" просит учитывать информацию при планировании поездок, следить за ситуацией на дорогах и по возможности использовать объездные маршруты.