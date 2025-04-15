В Барнауле приступили к ремонту дорог горячим асфальтом

На ремонт дорог планируется направить порядка 186 млн рублей

15 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org

В Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог горячим асфальтом на проспекте Строителей от проспекта Ленина до Красноармейского, а также на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Союза Республик. Об этом сообщили в мэрии.

Ход ремонта на проспекте Ленина проконтролировал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. На текущей неделе в мэрии пообещали выполнить ремонт дороги по улице Власихинской от здания № 142 до улицы Попова. Внести корректировки в эти планы могут погодные условия.

"На текущий ремонт дорог планируется направить около 186 миллионов рублей", — отметили в администрации.

В рамках финансирования специалисты проведут работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам, а также уложат искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч "квадратов".

Напомним, в Барнауле до 20 апреля должны завершить формирование плана текущего ремонта дорог и определить приоритетные участки.