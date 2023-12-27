Алтайские единороссы подарят 3 тысячи подарков детям участников СВО

"Единая Россия" запустила предновогоднюю акцию "Детям Героев"

27 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Подарки детям / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское региональное отделение партии "Единая Россия" поздравляет с новогодними праздниками детей участников специальной военной операции. Акция "Детям Героев" проходит за неделю до Нового года.

"Новый год самый светлый, самый семейный праздник. Конечно, больше всего его ждут дети. Мы решили поддержать и порадовать ребятишек, чьи родители сегодня в зоне специальной военной операции. Они, без преувеличения, дети Героев, настоящих защитников Отечества, которые, рискуя своей жизнью, отстаивают суверенитет нашей страны. Отсюда и название нашей акции", – рассказал секретарь реготделения ЕР, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Всего активисты "Единой России" планируют вручить более 3000 сладких подарков и наборов для творчества, уточнил первый заместитель секретаря реготделения, координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.

"Мы сегодня стараемся делать все возможное для помощи нашим ребятам на передовой: отправляем технику, оборудование, но также важно поддержать их семьи, близких", – отметил он.

Активисты ЕР традиционно в преддверие зимних праздников поздравляют Ветеранов Великой Отечественной войны, а в 2023 также была запущена акция "Тепло из дома". При поддержке партии в зону СВО для военнослужащих были переданы посылки и подарки от родных и близких.