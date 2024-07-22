Алтайские единороссы проверят благоустройство объектов стоимостью 600 млн рублей

Депутаты вышли в традиционные рейды

22 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Благоустройство в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Единой России"

Депутаты от партии "Единая Россия" проверят, как идет благоустройство в городах и районах Алтайского края. В 2024 году работы в рамках партпроекта "Городская среда" проводят 42 муниципальных образования. Будут благоустроены 55 общественных пространств и 70 дворов на общую сумму 578,5 млн рублей.

Народные избранники проконтролируют процесс и помогут решить проблемы, если такие возникнут.

Первыми выезды на объекты начали представители Бийского отделения партии. В наукограде благоустраивают сквер "Молодежный". Ход работ проверили депутаты Бийской думы от "Единой России", представители администрации и подрядной организации. Здесь уже снесли аварийные деревья, установили бордюрный камень, проложили кабели электросети для фонарей и видеонаблюдения. Скоро начнут укладку брусчатки и асфальтирование дорожек.

Также в Бийске ремонтируют 11 дворов по адресам: ул. Советская, 219/7; ул. Приречная, 81; ул. Героя Советского Союза Васильева, 43; ул. Александра Радищева, 2/1, 30; пер. Донской, 35/2; ул. Советская, 199/1; ул. Владимира Мартьянова, 41, 43, 53; ул. Ленинградская, 37. Подрядчик на всех объектах – ООО "БийскДорСтрой". В некоторых дворах ремонт уже завершили, где-то осталось поставить скамейки и урны.

Пообщались представители комиссии и с жителями, чтобы выяснить, есть ли какие-то претензии к выполняемым работам. Бийчанам нравится.

"Работы в Алтайском крае ведутся по всем объектам: где-то уже собственно строительные работы, где-то закупается оборудование – на эти площадки подрядчики перейдут по завершении текущих объектов. Ожидаем, что проблем с реализаций партпроекта "Городская среда", какие были в некоторые предыдущие годы, в 2024 году не будет. В том числе благодаря нашему своевременному вмешательству", – сказал координатор проекта "Городская среда" в Алтайском крае, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Игорь Панарин.