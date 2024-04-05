Партия подготовит реестр учреждений, которые приведут в порядок по поручению Владимира Путина

05 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения, сообщает сайт ER.ru.

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в этом году за счёт федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла. В ряде регионов конкурсы на проведение работ ещё не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ.

"Особенно тревожная ситуация в Томской области. При плане 36 объявлены конкурсы - по 21, заключены контракты - по 17 объектам. В Бурятии при плане в девять объектов объявлены конкурсы по трём, четыре контракта заключено. В Саратовской области план - 8 объектов, объявлены конкурсы по четырём, заключены контракты по четырём. В Липецкой области план - 10 объектов, объявлены конкурсы по восьми, заключены контракты по семи. В ЕАО по плану - шесть объектов, заключены контракты по трём. Прошу глав названных регионов принять все меры для исправления ситуации", – сказал Турчак.

В ряде регионов есть риски и по строительству новых школ. Минпросвещения фиксирует их в 54 регионах. "В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест. Региональным штабам нужно "засучить рукава" и работать", – подчеркнул Андрей Турчак. По нескольким регионам "долги" по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов.

Отдельно секретарь генсовета ЕР остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению президента с 2025 года. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу "Профессионалитет".

Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счёт федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты, это порядка 31 млрд рублей. "Губернаторы могли бы их направить на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов", – сказал Андрей Турчак.

Министр просвещения отдельно остановился на регионах-должниках по строительству детсадов. Самое большое количество таких объектов в Астраханской области – семь.

Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи. ЕР уже организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. "Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы", – отметил Турчак.

Ход программы капремонта, все этапы работ контролируют общественные штабы с участием родителей и педагогов. Их "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. По словам координатора партийного проекта ЕР "Новая школа" в Алтайском крае Марины Понкрашевой, в 2024 году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" начнется капитальный ремонт 14 школ в Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском и Баевском районах, Заринске, Алейске и Камне-на-Оби. В восьми школах капитальный ремонт завершится в 2025 году.