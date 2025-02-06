Алтайские единороссы рассказали, какие полезные проекты реализовали в 2024 году
Инициативы были направлены на поддержание патриотизма, детского спорта и развитие культуры и инфраструктуры региона
06 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае подвели итоги реализации 21 проекта "Единой России" в 2024 году. Отчет президиуму регионального политсовета представила сенатор РФ и заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова.
Инфраструктурных проектов, которыми активно занимались партийцы, пять: "Городская среда", "Культура малой родины", "Детский спорт", "Безопасные дороги" и "Новая школа". Инициативы направлены на строительство и ремонт важных социальных объектов. За ходом их реализации следили депутаты всех уровней, алтайские сенаторы совместно с муниципальными властями и общественностью.
В 2024 году в рамках проектов в Алтайском крае благоустроили 55 общественных и 78 дворовых территорий, отремонтировали 76 дорог, 10 домов культуры, шесть спортзалов в школах и модернизировали 14 средних общеобразовательных учреждений. В 16 сельских домах культуры заменили кресла в зрительных залах. Спортклубы в 12 муниципалитетах закупили новое оборудование.
Алтайские театры презентовали зрителям восемь новых постановок. При поддержке партии в крае организовали три фестиваля детского дворового спорта, где местные команды, одержавшие победу, достойно представили регион на всероссийских соревнованиях. Также в десятках школ появились парты Героев и патриотические муралы, посвященные защитникам Родины.
"В целом на реализацию пяти инфраструктурных проектов в 2024 году было выделено свыше пяти миллиардов рублей, основная часть – из федерального бюджета", – сказала Наталья Кувшинова.
И уточнила, что все работы завершили вовремя. Большую помощь в реализации партийных проектов оказывают краевые и муниципальные власти, общественность и трудовые коллективы. Хороший результат совместной работы дает возможность ежегодно привлекать в Алтайский край федеральные средства на инфраструктурное развитие.
Активисты партийных проектов также оказали помощь участникам СВО и освобожденным территориям. Например, в прошлом году единороссы вместе с правительством региона и волонтерами отправили более 560 тонн гуманитарного груза. Помимо этого, проект "Историческая память" организовал акции "Диктант Победы" и "Огненные картины войны". К последнему, кроме Барнаула, присоединился Рубцовск, который стал Городом трудовой доблести.
В прошлом году активно продолжалась и законотворческая работа в рамках партпроекта "Крепкая семья" в АКЗС.
Генсовет "Единой России" объявил о планах оптимизации партийных проектов, уточнив, что каждый из них будет иметь свой показатель эффективности. Так, проект "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" заменили на "Школу ЖКХ", а партпроект "Zа самбо" расширили. Теперь в него входит не только самбо, но и дзюдо, и спортивная борьба.
"Вслед за этим произойдут изменения в работе партийных проектов на региональном уровне. Кроме того, мы планируем обновить состав координаторов и председателей общественных советов партпроектов в соответствии с запросами времени", – уточнила сенатор.
Перечень федеральных партийных проектов: "Безопасные дороги", "Выбирай свою", "Выбор сильных", "Городская среда", "Детский спорт", "Единая страна – доступная среда", "Женское движение Единой России", "Защита животного мира", "Здоровое будущее", "Зеленая экономика", "Историческая память", "Крепкая семья", "Культура малой родины", "Мир возможностей", "Моя карьера с Единой Россией", "Новая школа", "Предпринимательство", "Российское село", "Старшее поколение", "Цифровая Россия", "Чистая страна", "Школа ЖКХ".
11:03:08 06-02-2025
Это естественные вещи, которые необходимо реализовывать, без всяких программ, когда вы это поймете...
11:11:05 06-02-2025
Какое отношение это имеет к ЕдРу? Это бюджетные деньги!!! Если бы они из партийной казны это реализовали - другое дело. А так просто пиар на бюджетные деньги. ЕдРо - в поганое ведро!!!
15:03:30 06-02-2025
Дюша (11:11:05 06-02-2025) Какое отношение это имеет к ЕдРу? Это бюджетные деньги!!! Ес... один не сворованный рубль - точно такой же как рубль заработанный.
11:14:17 06-02-2025
Кто такая "Кувшинова"? Чем известна? За какие выдающиеся заслуги выдвинули в сенаторы?
11:21:46 06-02-2025
не особо за сроками не слежу, но так понимаю, что там какие-то выборА карячатся?
что-то все на перебой изпредлагались и заотчитывались.
11:49:57 06-02-2025
Деньги налогоплательщиков осваивать, это великий талант иметь надо.
20:14:47 06-02-2025
Russkiy (11:49:57 06-02-2025) Деньги налогоплательщиков осваивать, это великий талант имет... ви не поверите! таки да - надо
11:55:55 06-02-2025
а почему развязка на южный до сих пор не продолжает строиться??? этот косяк замалчивается что ли?
раз есть список достижений давайте и список косяков составим
12:00:28 06-02-2025
Гость (11:55:55 06-02-2025) а почему развязка на южный до сих пор не продолжает строитьс... А эта развязка не для строительства, видимо. А для распила - как и музей. Ну и вообще - какие могут быть неудачи у этой партии? Не, такого не бывает, все неудачи - исключительно происки врагов.
16:42:46 06-02-2025
Как "руководящая" партия ЕР допустила, что много школьников в АК учатся в приспособленных помещениях, что потолки падают на учеников, что в крае катастрофически не хватает медиков и учителей... Отчитайтесь перед народом граждане депутаты СФ, по кличке "Сенаторы".
20:13:59 06-02-2025
Гость (16:42:46 06-02-2025) Как "руководящая" партия ЕР допустила, что много школьников ... А это - тяжёлое наследие царского, т.е. этого, социалистического режиму!