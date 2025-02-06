Алтайские единороссы рассказали, какие полезные проекты реализовали в 2024 году

Инициативы были направлены на поддержание патриотизма, детского спорта и развитие культуры и инфраструктуры региона

06 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае подвели итоги реализации 21 проекта "Единой России" в 2024 году. Отчет президиуму регионального политсовета представила сенатор РФ и заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова.

Инфраструктурных проектов, которыми активно занимались партийцы, пять: "Городская среда", "Культура малой родины", "Детский спорт", "Безопасные дороги" и "Новая школа". Инициативы направлены на строительство и ремонт важных социальных объектов. За ходом их реализации следили депутаты всех уровней, алтайские сенаторы совместно с муниципальными властями и общественностью.

В 2024 году в рамках проектов в Алтайском крае благоустроили 55 общественных и 78 дворовых территорий, отремонтировали 76 дорог, 10 домов культуры, шесть спортзалов в школах и модернизировали 14 средних общеобразовательных учреждений. В 16 сельских домах культуры заменили кресла в зрительных залах. Спортклубы в 12 муниципалитетах закупили новое оборудование.

Алтайские театры презентовали зрителям восемь новых постановок. При поддержке партии в крае организовали три фестиваля детского дворового спорта, где местные команды, одержавшие победу, достойно представили регион на всероссийских соревнованиях. Также в десятках школ появились парты Героев и патриотические муралы, посвященные защитникам Родины.

"В целом на реализацию пяти инфраструктурных проектов в 2024 году было выделено свыше пяти миллиардов рублей, основная часть – из федерального бюджета", – сказала Наталья Кувшинова.

И уточнила, что все работы завершили вовремя. Большую помощь в реализации партийных проектов оказывают краевые и муниципальные власти, общественность и трудовые коллективы. Хороший результат совместной работы дает возможность ежегодно привлекать в Алтайский край федеральные средства на инфраструктурное развитие.

Активисты партийных проектов также оказали помощь участникам СВО и освобожденным территориям. Например, в прошлом году единороссы вместе с правительством региона и волонтерами отправили более 560 тонн гуманитарного груза. Помимо этого, проект "Историческая память" организовал акции "Диктант Победы" и "Огненные картины войны". К последнему, кроме Барнаула, присоединился Рубцовск, который стал Городом трудовой доблести.

В прошлом году активно продолжалась и законотворческая работа в рамках партпроекта "Крепкая семья" в АКЗС.

Генсовет "Единой России" объявил о планах оптимизации партийных проектов, уточнив, что каждый из них будет иметь свой показатель эффективности. Так, проект "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" заменили на "Школу ЖКХ", а партпроект "Zа самбо" расширили. Теперь в него входит не только самбо, но и дзюдо, и спортивная борьба.

"Вслед за этим произойдут изменения в работе партийных проектов на региональном уровне. Кроме того, мы планируем обновить состав координаторов и председателей общественных советов партпроектов в соответствии с запросами времени", ­– уточнила сенатор.

Перечень федеральных партийных проектов: "Безопасные дороги", "Выбирай свою", "Выбор сильных", "Городская среда", "Детский спорт", "Единая страна ­– доступная среда", "Женское движение Единой России", "Защита животного мира", "Здоровое будущее", "Зеленая экономика", "Историческая память", "Крепкая семья", "Культура малой родины", "Мир возможностей", "Моя карьера с Единой Россией", "Новая школа", "Предпринимательство", "Российское село", "Старшее поколение", "Цифровая Россия", "Чистая страна", "Школа ЖКХ".