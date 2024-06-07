Алтайские экспортеры могут компенсировать затраты за счет государства

Одна из субсидий особенно актуальна для Алтая — это возмещение затрат на транспортировку продукции АПК

07 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Экспорт / Фото: unsplash.com

Алтайские экспортеры могут получить деньги от государства, чтобы компенсировать свои затраты. Как сообщает Business FM* Барнаул, о существующих мерах поддержки напомнили в Российском экспортном центре.

Одна из субсидий особенно актуальна для Алтая – это возмещение затрат на транспортировку продукции АПК. Руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева напомнила, что отбор заявок в 2024 году проводится до 1 ноября 2024 года.

"Бюджет в этом году у нас составил 11 миллиардов рублей. Получить поддержку может как российское юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, который осуществляет поставку своей продукции на основании договора с перевозчиком, являющимся российским юридическим лицом. Компенсируется до 25% затрат на поставки продукции, которая перевозится либо по железным дорогам, либо автотранспортом, либо водным транспортом. За исключением приоритетной – молочной – продукции, здесь компенсируется 100% затрат за поставки, осуществленные в 2023 году. И также 50% у нас компенсируются затраты на транспортировку в наименее развитые страны. При этом объем продукции должен превышать 33%", – объяснила Ведищева.

Известно, что получить субсидии намерены несколько алтайских компаний агропромышленного комплекса. В их числе – поставщик гречки, компания "Севуч" и производитель круп "Дивия". А торгово-производственное предприятие "Алтай", которое продает жмых в Китай, хочет возместить траты на контроль качества своего продукта.

Что касается промышленного сектора, здесь также существует субсидия на поставки, отметила Ведищева.

"На фармацевтическую, косметическую продукцию, легкой промышленности, химическую продукцию, за исключением минеральных удобрений, и прочие отрасли промышленности размер компенсации составляет до 80% затрат. Объем полученной субсидии не должен превышать 11% стоимости поставляемой продукции. Пока что на рассмотрении у нас находится машиностроение, но с высокой вероятностью это будет 25% по поставкам, осуществленным в страны Латинской Америки и Африки", – сказала специалист.

Заявку на субсидии можно подать на платформе "Мой экспорт". Там же собраны ярмарки и бизнес-миссии, спонсируемые государством, а также иные услуги. РЭЦ обещает, что это число будет расти, чтобы экспортеры могли получить большую господдержку. Формат работы сейчас выстраивается таким образом, чтобы предприниматели при получении услуг могли обходиться без массы бумажных документов, а все отправлять в электронном виде.

* Business FM ("Бизнес ФМ")