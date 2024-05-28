Девять алтайских компаний стали лучшими экспортерами года
Победителей выбирали по результатам отгрузки и открытию новых направлений
28 мая 2024, 06:30, ИА Амител
Девять алтайских компаний стали лучшими экспортерами года. Как сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, такие итоги подвели на региональном конкурсе. Победителей выбирали по результатам отгрузки и открытию новых направлений.
Например, ООО "Алтай ЭКО сорт" стало лучшим в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса". Ее руководитель Евгений Лугачев рассказал, что предприятие производит и экспортирует алтайские сельхозпродукты в страны ближнего и дальнего зарубежья.
"В этом году мы открыли для себя новое направление – Азербайджан и Узбекистан. Туда идет красная чечевица. Также в этом году мы активно двигаемся в сторону Китая: подписали четыре контракта, уже отгружаем бобовые и гречиху, то есть активно развиваем это направление. Рост в прошлом году составил 50% от общего оборота компании по сравнению с 2022-м, это по экспорту", – сказал он.
Еще один победитель, но уже в номинации "Прорыв года" – ООО "Август" – занимается выращиванием сельхозпродукции. Директор Станислав Трифонов отметил, что у компании есть собственные поля для этих целей, а победу в конкурсе одержали благодаря увеличению экспорта за год на 200%.
"В 2023 году у нас увеличился объем практически на 200%, мы экспортировали около 30 тысяч тонн зерна на рынок Китая. А в 2022 году – всего 5 тысяч тонн. Увеличение произошло за счет бобовых, потому что раньше они все шли с Украины, но потом Китай разрешил экспорт и для нашей страны, а у нас уже были оформлены все необходимые документы", – рассказал Трифонов.
Сам конкурс проводится уже пятый год. Его цель – развивать экспорт несырьевых товаров, а также давать компаниям стимул расти и развиваться. Участие в нем приняла 21 алтайская компания.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
06:44:13 28-05-2024
Огласите весь список, пожалуйста
07:32:26 28-05-2024
Интересно фуражная пшеница идёт на экспорт , или только у нас из неё пекут хлеб?
08:21:10 28-05-2024
Сергей (07:32:26 28-05-2024) Интересно фуражная пшеница идёт на экспорт , или только у на... Вот реально - ты дурачок? Ни по техкартам, ни по техусловиям фуражное зерно не используется в выпечке хлеба. Пшеница мягкая 3-го класса с определенным содержанием клейковины. И только.
09:22:18 28-05-2024
Гость (08:21:10 28-05-2024) Вот реально - ты дурачок? Ни по техкартам, ни по техусловиям... Ну ты реально сказочник! 😂😂😂
09:33:25 28-05-2024
Сергей (07:32:26 28-05-2024) Интересно фуражная пшеница идёт на экспорт , или только у на... Любители хлебушка из фуражной пшеницы минусуют😄