Победителей выбирали по результатам отгрузки и открытию новых направлений

28 мая 2024, 06:30, ИА Амител

Экспорт / Фото: unsplash.com

Девять алтайских компаний стали лучшими экспортерами года. Как сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, такие итоги подвели на региональном конкурсе. Победителей выбирали по результатам отгрузки и открытию новых направлений.

Например, ООО "Алтай ЭКО сорт" стало лучшим в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса". Ее руководитель Евгений Лугачев рассказал, что предприятие производит и экспортирует алтайские сельхозпродукты в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"В этом году мы открыли для себя новое направление – Азербайджан и Узбекистан. Туда идет красная чечевица. Также в этом году мы активно двигаемся в сторону Китая: подписали четыре контракта, уже отгружаем бобовые и гречиху, то есть активно развиваем это направление. Рост в прошлом году составил 50% от общего оборота компании по сравнению с 2022-м, это по экспорту", – сказал он.

Еще один победитель, но уже в номинации "Прорыв года" – ООО "Август" – занимается выращиванием сельхозпродукции. Директор Станислав Трифонов отметил, что у компании есть собственные поля для этих целей, а победу в конкурсе одержали благодаря увеличению экспорта за год на 200%.

"В 2023 году у нас увеличился объем практически на 200%, мы экспортировали около 30 тысяч тонн зерна на рынок Китая. А в 2022 году – всего 5 тысяч тонн. Увеличение произошло за счет бобовых, потому что раньше они все шли с Украины, но потом Китай разрешил экспорт и для нашей страны, а у нас уже были оформлены все необходимые документы", – рассказал Трифонов.

Сам конкурс проводится уже пятый год. Его цель – развивать экспорт несырьевых товаров, а также давать компаниям стимул расти и развиваться. Участие в нем приняла 21 алтайская компания.

* Business FM ("Бизнес ФМ")