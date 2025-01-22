В полной готовности находятся почти 1,2 тысячи человек и свыше 550 единиц техники

22 января 2025, 13:40, ИА Амител

Метель / Фото: unsplash.com / Anastasia Kochemasova

Алтайские энергетики работают в усиленном режиме из-за штормового предупреждения. Сейчас для оперативных аварийно-восстановительных работ в филиале "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" в полной готовности находится 330 бригад. Как сообщает "Ленина, 59", это 1163 человека и 551 единица техники.

В подразделениях филиала 35 резервных источников электроэнергии. Специалисты постоянно мониторят погоду и состояние объектов электросетевого хозяйства. Жителей Алтайского края призвали соблюдать правила электробезопасности, находясь рядом с линиями электропередачи и подстанциями.

По вопросам энергоснабжения обращайтесь в контакт-центр "Россети Сибирь" по телефону 8-800-220-0220.