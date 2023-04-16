Алтайские фермеры пожаловались на то, что их молоко сливают в канализацию

По словам сельчан, скупщики заявляют, что находят в продукте антибиотики

16 апреля 2023, 16:17, ИА Амител

Кадр из видео

Фермеры в Усть-Пристанском районе, селе Усть-Журавлиха пожаловались на то, что скупщики сливают их молоко в канализацию. Об этом написали в сообществе "Barnaul22".

"Принимает молоко Усть-Калманский маслосыркомбинат, потребности в молоке маленькие, они принимают молоко и, чтобы не платить людям деньги, они ссылаются на антибиотики в молоке, на кислотность в молоке, а люди ежедневно ходят за скотом, бьют руки дойкой, и также закупают корма для животных", - написал автор сообщения.

Люди недовольны тем, что их молоко дешево скупают, а также не проверяют на соответствие требованиям.