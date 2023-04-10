"Это грабёж". Что происходит с ценами на молоко и чем это грозит Алтайскому краю?

Без государственной поддержки даже крупные хозяйства будут вынуждены пустить скот под нож, но тогда и рабочих мест в сёлах не останется

10 апреля 2023, 09:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края после серьёзного понижения закупочных цен на сырое молоко, как у хозяйств, так и у населения, теперь начали сокращать и объёмы закупа. Дело в том, что склады производителей уже до отказа забиты продукцией, а спрос на неё минимальный. В итоге некоторые заводы не могут рассчитаться за поставленное животноводами сырьё – начались задержки выплат. С чем связана эта ситуация, значит ли это, что пора пускать скот под нож или есть другой выход, 7 апреля обсудили в Барнауле на ежегодном собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований региона (союз КФФ), участие в котором принял и министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Задержки с расчётом за молоко и снижение объёмов закупа

Закупочные цены на сырое молоко упали в Алтайском крае для всех животноводов, будь то частные подворья или крупные хозяйства. В период увеличения надоев такой сценарий не редкость, но в этот раз стоимость обвалилась настолько, что для некоторых участников рынка рентабельность уже ушла в минус. Так произошло в ряде крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) Троицкого района. Там молокозавод скупает сырьё уже на четыре рубля дешевле – по 22 рубля за килограмм без учёта НДС – при этом в магазинах оно стоит в три, а то и в четыре раза дороже, сообщил фермер Евгений Поваров. У населения его принимают ещё дешевле – по 18-19 рублей.

"В магазинах у разных производителей цена за 900 граммов составляет от 70 до 90 рублей, при цене 22 рубля на закупочное молоко это просто грабёж. Говорят, что большие остатки и некуда продавать продукцию. Так может пора цену уже опускать и в магазинах, чтобы наше беднеющее население смогло покупать молочную продукцию. Хотелось бы услышать какие-то решения. Как быть со скотом? Что нам делать? Люди очень обеспокоены во всех районах края", – отметил Поваров.

За снижением цен в регионе последовали и задержки расчёта за молоко. По некоторым предприятиям суммы весьма серьёзные, сообщил председатель союза КФФ Александр Балаков. Происходит это потому, что у переработчиков возникли проблемы с реализацией продукции. Но самое страшное, как отметил эксперт, если в ближайшее время ситуация не решится, возникнет вопрос: будут ли они вообще молоко принимать? Проблема ещё и в том, что найти нового молокопереработчика хозяйства сейчас тоже не могут.

"Если с зерном у нас есть возможность подождать, оно на складах ещё лежит, то молоко лежать не может: сегодня подоили, сегодня должны сдать. Не буду называть компанию, с их стороны начались неплатежи. Мы начали вопрос прорабатывать с другими молокопереработчиками, все отказали, все! Потому что никто не знает, куда сегодня девать продукцию. "Вимм-Биль-Дан" на сегодняшний день уже на 20% уронили объём закупа, ещё на 50% обещает уронить объём закупа в апреле", – рассказал о проблеме Александр Балаков.

Эксперт отмечает, что сейчас у них нет понимания, что делать с дойным стадом, и ждут решения от властей и Минсельхоза. А самый главный вопрос, который волнует животноводов: нужно ли вообще столько молока в Алтайском крае? Если скажут пустить коров под нож, хозяйства это сделают. Но если это произойдёт, аграрный регион потеряет большое количество рабочих мест в сельской местности, подчеркнул Александр Балаков.

Почему переработчики уронили цены на молоко, а в магазине цена не меняется?

Предприятия действительно сейчас испытывают чрезмерную затоваренность, склады забиты продукцией, а с реализацией возникли большие сложности, отметил директор молокоперерабатывающей компании "Рикон" Олег Махнаков. На рынке фиксируется переизбыток и сырья, и молочной продукции. А произошло это сразу по нескольким причинам. Одна из них – центральная и европейская части России существенно увеличили производительность молока. Около семи лет назад там началось активное строительство мощных современных животноводческих комплексов.

"Мы пришли к результату, который был понятен ещё несколько лет назад, когда заложили фундамент этих крупных комплексов, стали понятны масштабы строительства. Мы живём в уголке и у нас есть огромное логистическое плечо, которое нужно ещё преодолеть, чтобы вывозить нашу продукцию. Нужно поддерживать по полной программе тех, кто занимается животноводством", – убеждён Олег Махнаков.

Второй причиной излишков молочной продукции в России стали санкции. Экспорт в недружественные страны существенно сократился, при этом мы стали единым экономическим пространством с Белоруссией. Большой объём продуктов, который также шёл на экспорт, хлынул на наш рынок.

"Экспорт закрылся как для России, так и для Белоруссии. У нас стал общий рынок молока. Произошла затоваренность рынка. Сегодня сухое молоко продаётся по 170 рублей за килограмм. В перерасчёте на восстановленное молоко один его килограмм стоит 17 рублей без НДС. Обвинять здесь переработчиков нельзя, просто сложилась такая экономическая ситуация", – объяснил Олег Махнаков.

За прошедший год торговые сети не подняли цены на продукцию производителям ни на рубль, хотя издержки за этот период выросли существенно, говорит руководитель "Рикон". При этом изначально, на этапе заключения договора, магазины просят от поставщиков скидку, чтобы продавать те самые товары с красными ценниками. А сейчас они уже требуют глубокую скидку – до 30%. В итоге рентабельность производства у молокоперерабатывающих заводов не растёт, а только снижается. На сегодняшний день она для таких предприятий составляет 3,5%, подчеркнул Олег Махнаков.

"А давайте посмотрим, кому принадлежали торговые сети. Они ничуть не российские. И то, что сейчас на нас идёт давление, оно ещё и с той стороны идёт. Через торговлю пытаются на нас давить. <...> Люди берут в основном всё только с красным ценником. И красный ценник у нас будет только глубже и глубже в ближайшее время. Но в общей тенденции я не вижу, что, например, цены на сыр резко понизятся. Если и понизятся, то незначительно. <...> Мы все в одной лодке и сейчас всем реально тяжело. Уже сегодня пошли неплатежи у молочников за поставленное молоко, потому что нечем рассчитываться", – рассказал Олег Махнаков.

Какой выход из ситуации?

Выходом из ситуации могла бы стать дополнительная господдержка производителей молока, и Алтайский край её будет добиваться. Такие планы у регионального Минсельхоза, и его детали в ближайшее время обсудят на комиссии Госсовета по вопросам сельского хозяйства, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко.

"Предлагать будем дополнительную государственную поддержку. Просить, как это было у нас в 2021 году по молоку. Что касается ЛПХ, это отдельная тема, требующая проработки. Есть моменты, мы их тоже будем обсуждать и формировать предложение как быть с ЛПХ", – сказал министр сельского хозяйства Сергей Межин.

А депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, кажется, уже нашёл способ, как помочь животноводам, и не только в нашем регионе, а по всей России. По поручению губернатора Виктора Томенко проблему падения цен на молоко народный избранник обсудил на заседании аграрного комитета в нижней палате парламента, сообщают "Вести Алтай".

Поддержать производителей сырья, в том числе и частные подворья, могли бы компенсации и молочные интервенции, убеждён Лоор. Источником финансирования для компенсации товарного молока могут стать пошлины от зерновой интервенции и делать это нужно незамедлительно, подчёркивает парламентарий.