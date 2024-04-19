Алтайские фтизиатры пожаловались депутату Госдумы на невыросшие выплаты

Александр Терентьев разберется, почему это произошло

19 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Врач. Здравоохранение / Фото: freepik

Медицинские работники фтизиатрических отделений из Усть-Калманского, Чарышского, Крутихинского районов края обратились к депутату Госдумы, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву. Они недоумевают, почему не получили увеличения спецвыплат в рамках дополнительной господдержки.

Одна из заявительниц ссылается на постановление правительства РФ от 20.03.2024 года, по которому все врачи Усть-Калманской ЦРБ получили по 50 тыс. рублей. Все, кроме нее. Как ей объяснили, фтизиатры получают заработную плату из краевого бюджета, а таким сотрудникам дополнительные выплаты оставлены на прежнем уровне, то есть 14,5 тыс. руб. И получается, что зарплата врача-фтизиатра с 35-летним стажем, работающего во вредных условиях в ежедневном контакте с туберкулезными больными, так и осталась весьма скромной.

"Мы, отработавшие в этой специальности много лет, остались за бортом, на нас не распространилась государственная социальная поддержка", – пишут в обращении к депутату.

Подобные обращения поступили от специалистов фтизиатрических отделений из Чарышского и Крутихинского районов края.

Александр Терентьев изучил все материалы во время работы в своей Общественной приемной и поручил специалистам экстренно готовить депутатские запросы в правительство Алтайского края, а также федеральные органы власти. Депутат намерен защитить права медицинских работников и восстановить справедливый подход к господдержке.

Ранее к Терентьеву обращались работники отделений скорой помощи из Алейска, Угловского, Топчихинского, Каменского, Ключевского, Крутихинского, Хабарского, Тюменцевского, Панкрушихинского районов края, а также из Липецкой области, которых не коснулось повышение специальной выплаты. Депутат в их интересах обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ответ по ситуации с работниками скорых должен прийти до конца апреля.