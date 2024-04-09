Александру Терентьеву поступило сразу 15 обращений от местных жителей с одной и той же проблемой

09 апреля 2024, 17:50, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Александра Терентьева

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев направил запросы в органы власти с целью решить проблему с подвозом детей в школу в райцентре Тюменцево. Некоторые ученики ежедневно проходят по несколько километров, не имея возможности пользоваться спецтранспортом. Подробности приводит партийная пресс-служба.

Народному избраннику поступило 15 обращений от сельчан, которые просят помочь им с организацией доставки детей до школы. Проблема затронула жителей семи улиц. Известно, что часть маршрута проходит по оживленной трассе – там нет безопасного тротуара. По словам родителей, путь детей до школы занимает от 40 минут до 1,5 часа.

"Машины ездят в основном с превышением скорости, в сырую погоду зачастую дети приходят испачканными от брызг, а иной раз и полностью мокрые, что вызывает простудные заболевания", – рассказывают жители Тюменцево.

Александр Терентьев направил депутатский запрос вице-премьеру краевого правительства Юрию Абдуллаеву. Также депутат Госдумы обратился к главе Тюменцевского района, чтобы органы местного самоуправления озадачилась вопросом, который волнует большое количество жителей их территории.