Алтайские футболисты не спасли "Зенит" от поражения в матче с "Крыльями Советов"

Встреча в рамках чемпионата России состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев – 2:3

02 декабря 2024, 10:57, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Алтайские футболисты не спасли "Зенит" от домашнего проигрыша в матче с "Крыльями Советов". Встреча в рамках чемпионата России с футболистами самарского клуба состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев – 2:3.

Воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Соболев вышел на поле в середине второго тайма при счете 1:3. Вскоре футболист сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл один мяч "Зенита". На заключительные минуты игры на замену вышел еще один барнаулец – Александр Ерохин. К сожалению, за отведенное алтайским футболистам время ни один из них не сумел отметиться результативными действиями, и матч так и завершился поражением "Зенита" – 2:3.

Несмотря на эту неудачу, команда Сергея Семака сохранила за собой первое место в турнирной таблице. Сегодня состоится еще один матч чемпионата, в котором подмосковные "Химки" дома встретятся с воронежским "Факелом". Затем в премьер-лиге начнется зимний перерыв. Возобновится чемпионат России 28 февраля 2025 года.