В окончательный состав сборной России попал воспитанник алтайского футбола
22-летний уроженец Бийска примет участие в ноябрьском сборе
08 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Два товарищеских матча проведет сборная России по футболу в ноябре. Среди ее игроков будет воспитанник алтайского футбола Артем Карпукас, сообщает Российский футбольный союз.
Тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав национальной сборной России по футболу. Всего на ноябрьский сбор вызвали 29 футболистов. Среди них 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.
Карпукас родился в 2002 году в Бийске, где и начал заниматься футболом. Затем переехал в Барнаул и продолжил тренировки в спортивной школе Смертина. Последние годы играет за столичный "Локомотив".
Сбор российской команды состоится 10 ноября в Краснодаре. В его рамках россияне проведут товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
12:02:56 08-11-2024
Как бы с Брунеем не опозориться!!!
15:42:20 09-11-2024
Гость (12:02:56 08-11-2024) Как бы с Брунеем не опозориться!!!... Тю, ачётакова, дело привычное!!!!
13:17:21 08-11-2024
...содержать сборную, если её ни на одно международное соревнование не пускают, товарняки гонять? Лучше бы на эти деньги детский футбол развивали, хоть польза какая бы была.