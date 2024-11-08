В окончательный состав сборной России попал воспитанник алтайского футбола

22-летний уроженец Бийска примет участие в ноябрьском сборе

08 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Giero Saaski

Два товарищеских матча проведет сборная России по футболу в ноябре. Среди ее игроков будет воспитанник алтайского футбола Артем Карпукас, сообщает Российский футбольный союз.

Тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав национальной сборной России по футболу. Всего на ноябрьский сбор вызвали 29 футболистов. Среди них 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Карпукас родился в 2002 году в Бийске, где и начал заниматься футболом. Затем переехал в Барнаул и продолжил тренировки в спортивной школе Смертина. Последние годы играет за столичный "Локомотив".

Сбор российской команды состоится 10 ноября в Краснодаре. В его рамках россияне проведут товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).