Алтайские грибники начали собирать лисички

Пока эти грибы в изобилии появились еще не во всех районах

10 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края начали собирать лисички. Фотографиями своих "уловов" люди делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Любители "тихой охоты" из Троицкого и Тальменского районов уже начали публиковать фотографии собранных лисичек. При этом жители других районов отмечают, что в их лесах лисичек пока не так много.

Люди активно собирают другие грибы, а также ягоду, которая пока не отошла.