Алтайские грибники начали собирать лисички
Пока эти грибы в изобилии появились еще не во всех районах
10 июля 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Алтайского края начали собирать лисички. Фотографиями своих "уловов" люди делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".
Любители "тихой охоты" из Троицкого и Тальменского районов уже начали публиковать фотографии собранных лисичек. При этом жители других районов отмечают, что в их лесах лисичек пока не так много.
Люди активно собирают другие грибы, а также ягоду, которая пока не отошла.
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