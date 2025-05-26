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Алтайские грибники похвастались первым урожаем маслят и майской рядовки. Фото

Также жители региона продолжают собирать сморчки

26 мая 2025, 15:20, ИА Амител

Маслята и майская рядовка / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Алтайские грибники вновь делятся результатами тихой охоты: на этот раз удалось собрать урожай маслят и майской рядовки. Соответствующие фотографии опубликовали в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Первые маслята были замечены грибниками в селе Тягун Заринского района. Также любители тихой охоты обнаружили в алтайских лесополосах майскую рядовку. Однако участники сообщества отмечают, что этих грибов еще не так много.

Напомним, на майских праздниках жители Алтайского края похвастались большим "уловом" сморчков. Грибники собирали их ведрами и пакетами.

Сморчки / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Некоторым из них попалась и сморчковая шапочка – крупный сумчатый гриб, близкородственный сморчкам. Грибы находили в Первомайском, Каменском, Егорьевском, Косихинском и Кытмановском районах, а также в Барнауле.

Алтайский край грибной сезон

Комментарии 6

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Гость

16:34:00 26-05-2025

Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?

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Гость

18:56:12 26-05-2025

Гость (16:34:00 26-05-2025) Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?... подтопольниками их ещё зовут или тополёвая рядовка

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Гость

19:02:21 26-05-2025

Гость (18:56:12 26-05-2025) подтопольниками их ещё зовут или тополёвая рядовка... емнип подтопольники (настоящие) в мае не растут. и те, что на фото на настоящие не сильно похожи.

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гость

22:54:51 26-05-2025

Гость (16:34:00 26-05-2025) Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?... Трихолома вам больше нравится?? Это они. Но я такое не буду не уговаривайте)))

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Кхм...

16:45:24 26-05-2025

Вы это... Осторожнее с грибами. Чот они все какие-то запрещённые стали...

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гость

22:59:39 26-05-2025

Кхм... (16:45:24 26-05-2025) Вы это... Осторожнее с грибами. Чот они все какие-то запрещё... Им не помочь пусть себе курят или едят эту Трихолому она же рядовка)))

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