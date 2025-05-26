Алтайские грибники похвастались первым урожаем маслят и майской рядовки. Фото
Также жители региона продолжают собирать сморчки
26 мая 2025, 15:20, ИА Амител
Алтайские грибники вновь делятся результатами тихой охоты: на этот раз удалось собрать урожай маслят и майской рядовки. Соответствующие фотографии опубликовали в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".
Первые маслята были замечены грибниками в селе Тягун Заринского района. Также любители тихой охоты обнаружили в алтайских лесополосах майскую рядовку. Однако участники сообщества отмечают, что этих грибов еще не так много.
Напомним, на майских праздниках жители Алтайского края похвастались большим "уловом" сморчков. Грибники собирали их ведрами и пакетами.
Некоторым из них попалась и сморчковая шапочка – крупный сумчатый гриб, близкородственный сморчкам. Грибы находили в Первомайском, Каменском, Егорьевском, Косихинском и Кытмановском районах, а также в Барнауле.
16:34:00 26-05-2025
Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?
18:56:12 26-05-2025
Гость (16:34:00 26-05-2025) Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?... подтопольниками их ещё зовут или тополёвая рядовка
19:02:21 26-05-2025
Гость (18:56:12 26-05-2025) подтопольниками их ещё зовут или тополёвая рядовка... емнип подтопольники (настоящие) в мае не растут. и те, что на фото на настоящие не сильно похожи.
22:54:51 26-05-2025
Гость (16:34:00 26-05-2025) Кто знает, что за гриб "майская рядовка"?... Трихолома вам больше нравится?? Это они. Но я такое не буду не уговаривайте)))
16:45:24 26-05-2025
Вы это... Осторожнее с грибами. Чот они все какие-то запрещённые стали...
22:59:39 26-05-2025
Кхм... (16:45:24 26-05-2025) Вы это... Осторожнее с грибами. Чот они все какие-то запрещё... Им не помочь пусть себе курят или едят эту Трихолому она же рядовка)))