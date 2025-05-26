Алтайские грибники похвастались первым урожаем маслят и майской рядовки. Фото

Также жители региона продолжают собирать сморчки

26 мая 2025, 15:20, ИА Амител

Маслята и майская рядовка / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Алтайские грибники вновь делятся результатами тихой охоты: на этот раз удалось собрать урожай маслят и майской рядовки. Соответствующие фотографии опубликовали в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Первые маслята были замечены грибниками в селе Тягун Заринского района. Также любители тихой охоты обнаружили в алтайских лесополосах майскую рядовку. Однако участники сообщества отмечают, что этих грибов еще не так много.

Напомним, на майских праздниках жители Алтайского края похвастались большим "уловом" сморчков. Грибники собирали их ведрами и пакетами.

Сморчки / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Некоторым из них попалась и сморчковая шапочка – крупный сумчатый гриб, близкородственный сморчкам. Грибы находили в Первомайском, Каменском, Егорьевском, Косихинском и Кытмановском районах, а также в Барнауле.