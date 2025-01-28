Алтайские хоккеисты всухую выиграли на выезде у "Тамбова"

Первую шайбу барнаульцы забросили в меньшинстве

28 января 2025, 10:35, ИА Амител

Хоккей / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли у "Тамбова" на выезде 27 января.

Очередной матч чемпионата ВХЛ завершился победой барнаульцев со счетом 2:0. Обе шайбы подопечные Дмитрия Пархоменко забили в ворота хозяев льда в конце третьего периода. За четыре с половиной минуты до финальной сирены барнаульцы открыли счет, играя в меньшинстве.

Точным броском от синей линии ворота "Тамбова" поразил капитан динамовцев Виктор Комаров. На последней минуте матча хозяева льда заменили вратаря на шестого полевого игрока в надежде отыграться, однако пропустили вторую шайбу. За 12 секунд до сирены точный бросок по пустым воротам "Тамбова" нанес Кирилл Шумилов.

Таким образом, динамовцы одержали первую в сезоне сухую победу и поднялись с 23-го на 22-е место в турнирной таблице. В среду, 29 января, барнаульцы встретятся с ХК "Буран" в Воронеже.