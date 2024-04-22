Алтайские коммунисты провели памятную акцию в честь дня рождения Ленина. Фото
Мероприятие прошло на площади Советов
22 апреля 2024, 15:32, ИА Амител
День рождения Владимира Ленина отметили в Барнауле / Фото: amic.ru
Сегодня, 22 апреля, отмечается 154 года со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Алтайские коммунисты в честь этого провели памятную акцию с возложением цветов.
Мероприятие прошло на площади Советов. Напомним, здесь идёт реконструкция памятника Ленину. Установленное ограждение участники на время проведении акции чуть-чуть подвинули.
20:03:05 22-04-2024
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!