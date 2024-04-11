В центре Барнаула установили ограждение вокруг памятника Ленину
Оно необходимо на время обследования постамента объекта
11 апреля 2024, 18:35, ИА Амител
Ограждение вокруг памятника Ленину в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии
Вокруг памятника Ленину на площади Советов в Барнауле установили ограждение. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, оно необходимо на время обследования постамента объекта.
На данный момент комитет по культуре администрации Барнаула ведет согласование состава и содержание работ по сохранению памятника с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
18:44:11 11-04-2024
Ох смотрите...!? Если примите решение о сносе или переносе памятника Ленину, то чем будете отличаться от украинского режима!?!...
20:01:05 11-04-2024
Гость (18:44:11 11-04-2024) Ох смотрите...!? Если примите решение о сносе или переносе п... Забирай Картавого к себе в огород. По цене металлолома.
08:15:31 12-04-2024
Гость (20:01:05 11-04-2024) Забирай Картавого к себе в огород. По цене металлолома.... "Ты мне только товарища Ленина только не погань.Я тебя за такие разговоры..."
20:27:05 11-04-2024
Гость (18:44:11 11-04-2024) Ох смотрите...!? Если примите решение о сносе или переносе п... Союза уже нет почти половину срока сколько он просуществовал. Изменения неизбежны. Через лет 10-15 уже надо будет объяснять молодежи, почему проспект Комсомольский и кто такой Ленин. Про кто такая Н.К. Крупская вообще молчу.
Второй вопрос, что к изменениям надо с умом подходить, а не просто вычеркнуть из истории, запретить и забыть...
22:58:33 11-04-2024
Гость (20:27:05 11-04-2024) Союза уже нет почти половину срока сколько он просуществовал... К счастью у молодежи о которой вы так переживаете есть запрос на справедливость, возможно из-за юношеского максимализма, так вот всё больше молодых находят её как раз в работах Ленина, а ещё находят её в том государстве которое Ленин создал, а Сталин развил!... И если для вас это прошлое, то всё больше молодежи понимает что это будущее! И при чем не только в нашей стране. Вот многих странах набирает обороты коммунистическое движение! И если вы этого не знаете, буржуйский телевизор вам это не сказал, то это ваши проблемы...
12:35:18 12-04-2024
Гость (20:27:05 11-04-2024) Союза уже нет почти половину срока сколько он просуществовал... ага..студенты мне ответили на вопрос про Крупскую: фабрика такая, шоколадная
19:00:18 11-04-2024
Декоммунизация?
19:59:15 11-04-2024
Ха - ха! Никто не видит что ли, как вся территория около памятника ежедневно в течение нескольких лет разбивается подростками на скутерах, велосипедах, самокатах. Они там целый полигон устроили - крушат, портят гранит, дитачкам пофиг.... А почему взрослые ответственные работники ничего не замечают и мер не принимают не понятно. Ходить там даже страшно с ног сбивают.
10:16:04 12-04-2024
Гость (19:59:15 11-04-2024) Ха - ха! Никто не видит что ли, как вся территория около пам... Теперь будут перелетать через оградку, а не биться о гранитный постамент. Ночью ее легко не заметить.
20:15:17 11-04-2024
Готовятся сместить или ещё только за решётку посадили?))))
21:34:52 11-04-2024
Синева (20:15:17 11-04-2024) Готовятся сместить или ещё только за решётку посадили?)))) ... Кто ж его посадит? Он же памятник!
20:25:23 11-04-2024
Достойный памятник в художественном отношении. Не халтура, как во многих городах. Символ прошедшей эпохи, историческая ценность.
09:41:50 12-04-2024
Гость (20:25:23 11-04-2024) Достойный памятник в художественном отношении. Не халтура, к... вот и перенести его в парк имени ленина, пусть там совки вприсядку поклоняются
20:27:45 11-04-2024
Так 22 апреля Ильич родился, вот и поляну зачищают от цветов благодарных потомков.
20:42:57 11-04-2024
Поступил приказ готовить к сносу.
21:01:49 11-04-2024
На его месте должен быть другой)
22:06:07 11-04-2024
Походу по традиции взамен или марийку поставят или высотку малосемейную, на крайняк памятник ракшину...
22:10:20 11-04-2024
На реставрацию памятника Ленину барнаульская мэрия планирует потратить 100 тыщ мильëнов. Но после обследования объекта неожиданно выяснится, что он аварийный и подлежит сносу, а землю мэрия выберет себе.
07:04:38 12-04-2024
В комментариях просто парад идиотов. Я здесь полтора десятка лет, и воочию наблюдаю деградацию аудитории.
09:04:21 12-04-2024
Гость (07:04:38 12-04-2024) В комментариях просто парад идиотов. Я здесь полтора десятка... Примите таблетки,поставьте укольчик.Главное успокойтесь,наблюдатель.
07:31:05 12-04-2024
Ленин часть нашей истории, чего вас так бомбит?
12:04:46 12-04-2024
Гость (09:41:50 12-04-2024) вот и перенести его в парк имени ленина, пусть там совки впр... при вашем выражении совке я родился. При совке была бесплатная качественная медицина, бесплатное обучение в школе и институте, бесплатные учебники, бесплатные пионерские лагеря, санатории, бесплатный спорт, кружки, свой автопром, производили холодильники, телевизоры, радиотехнику...... не было макдональдса, какой ужас. Мне что нужно было родиться в другой стране? Что сейчас?
14:06:19 12-04-2024
Андрей (12:04:46 12-04-2024) при вашем выражении совке я родился. При совке была бесплатн... А потом пришли Шариковы, под управлением Швондеров, и сказали: "Взять всё и поделить!"... И поделили... страну, заводы, народы, богатства...
14:18:26 12-04-2024
Гость (14:06:19 12-04-2024) А потом пришли Шариковы, под управлением Швондеров, и сказал... Ага. Между собой. И теперь у одних все, у других ничего.
16:39:29 12-04-2024
видите как решетку поставили? Правильно рядом с этим будет еще один памятник. Сталину!
01:27:09 13-04-2024
Андрей (12:04:46 12-04-2024) при вашем выражении совке я родился. При совке была бесплатн... Ага, и получить больше 100, 200, 300, рублей в месяц ты не мог, даже если свехр норму сделаешь, то повысят норму всему цеху, а не зарплату. А так да - много чего бесплатно было.