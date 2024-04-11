В центре Барнаула установили ограждение вокруг памятника Ленину

Оно необходимо на время обследования постамента объекта

11 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Ограждение вокруг памятника Ленину в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

Вокруг памятника Ленину на площади Советов в Барнауле установили ограждение. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, оно необходимо на время обследования постамента объекта.

На данный момент комитет по культуре администрации Барнаула ведет согласование состава и содержание работ по сохранению памятника с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.