Алтайские коммунисты устроили словесную перепалку из-за вышедшего из партии депутата
Никто из них не сдерживался в выражениях
25 января 2024, 14:27, ИА Амител
Первая в 2024 году сессия АКЗС, которая прошла 25 января, завершилась словесной перепалкой между депутатами. Ей предшествовало выступление Евгения Хорошилова, который еще раз решил публично разъяснить ситуацию, связанную якобы с его выходом из фракции коммунистов.
Во время "пятнадцатиминутки" парламентарий заявил, что вообще-то не планировал поднимать тему, однако вынужден был к ней вернуться. Он подтвердил, что вышел из партии по ряду причин, "на что имеет полное право". Однако заявление о выходе из фракции он не писал и даже уведомил заранее "мандатную комиссию АКЗС о возможности появления такого документа".
"Любой, кто увидит заявление, поймет, что это подлог. Подлог документов карается по УК РФ. Прекратите врать", – упрекнул Хорошилов крайком КПРФ.
Ему в резкой форме ответила присутствовавшая на сессии депутат Госдумы, лидер алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
"Мандат депутата он получил после того, как я его сдала, став депутатом Госдумы. Я несу персональную ответственность за то, что вы стали депутатом. Речь, которая у вас написана, – не потеряйте ее, она пригодится вам в суде", – пригрозила она Хорошилову, вдобавок обвинив его в клевете.
"Клеветать на товарищей, в чем-то обвинять. Откройте УК РФ, там статья посерьезней будет", – добавила коммунистка.
Не сдерживалась в выражениях Прусакова и в отношении лидера комроссов в парламенте Сергея Матасова, который выразил готовность "направить людей, которые бы возглавили реготделение КПРФ и навели там порядок". Депутат посоветовала "младшим" коммунистам для начала решить внутренние проблемы, например, раскол на федеральном уровне и уход Максима Сурайкина с поста лидера партии.
Напомним, Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ в октябре 2023 года. Свое решение он объяснял тем, что не сошелся с фракцией во взглядах по вопросу голосования за бюджет региона. Народный избранник решил поддержать главный финансовый документ, несмотря на решение партии голосовать против.
Ранее глава фракции КПРФ Андрей Кривов заявил amic.ru, что крайком КПРФ получил от Хорошилова одновременно два заявления: как о разрыве связей с партией, так и фракцией. При этом выход из фракции избранного по партсписку депутата, каким и является Хорошилов, автоматически лишит его мандата. Сам Хорошилов опровергает информацию о написании подобного заявления, обвиняя крайком КПРФ в подлоге документов. Подробнее о ситуации читайте по ссылке ниже.
14:56:54 25-01-2024
наверное я туп и чего то не понимаю,допустим я нахожусь с совете директоров какой то коммерческой организации по праву владения акций этой организации,продаю акции,потом являюсь на совет и начинаю качать права что мне не только место должны сохранить,но еще и выплаты дивидендов за акции,что продал-идиотизм полный или что то уже по новому стало действовать и такое теперь возможно стало?
16:54:18 25-01-2024
гость (14:56:54 25-01-2024) наверное я туп и чего то не понимаю,допустим я нахожусь с со... Решайте свои дела с советом директоров сами, Тут депутаты места и бабки делят.
15:03:22 25-01-2024
Они начали жрать друг друга. Кто они после этого?
17:11:54 25-01-2024
Вот где ужатник-то! Куча бездельников друг друга жалят!
17:17:01 25-01-2024
не должно быть никаких татупедо-депутатов по партийным спискам.
18:01:30 25-01-2024
Это типичный спектакль по сливу КПРФ с политического лица России!... Хотите вы или нет, эти люди хорошо исполняют эти роли...!
20:34:12 25-01-2024
Гость (18:01:30 25-01-2024) Это типичный спектакль по сливу КПРФ с политического лица Ро... Какая вселенская глупость! Барнаульские бездельники с жиру забесились. Прочем тут вся Россия?
21:21:48 25-01-2024
Сексуальная гармония жаб и гадюк) прэлесссссно)
22:01:12 25-01-2024
Какое бессовестное извращение - уйду из партии, но останусь во фракции, это как уеду в Америку от любви к России.