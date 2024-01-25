Никто из них не сдерживался в выражениях

25 января 2024, 14:27, ИА Амител

Евгений Хорошилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая в 2024 году сессия АКЗС, которая прошла 25 января, завершилась словесной перепалкой между депутатами. Ей предшествовало выступление Евгения Хорошилова, который еще раз решил публично разъяснить ситуацию, связанную якобы с его выходом из фракции коммунистов.

Во время "пятнадцатиминутки" парламентарий заявил, что вообще-то не планировал поднимать тему, однако вынужден был к ней вернуться. Он подтвердил, что вышел из партии по ряду причин, "на что имеет полное право". Однако заявление о выходе из фракции он не писал и даже уведомил заранее "мандатную комиссию АКЗС о возможности появления такого документа".

"Любой, кто увидит заявление, поймет, что это подлог. Подлог документов карается по УК РФ. Прекратите врать", – упрекнул Хорошилов крайком КПРФ.

Ему в резкой форме ответила присутствовавшая на сессии депутат Госдумы, лидер алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

"Мандат депутата он получил после того, как я его сдала, став депутатом Госдумы. Я несу персональную ответственность за то, что вы стали депутатом. Речь, которая у вас написана, – не потеряйте ее, она пригодится вам в суде", – пригрозила она Хорошилову, вдобавок обвинив его в клевете.

"Клеветать на товарищей, в чем-то обвинять. Откройте УК РФ, там статья посерьезней будет", – добавила коммунистка.

Не сдерживалась в выражениях Прусакова и в отношении лидера комроссов в парламенте Сергея Матасова, который выразил готовность "направить людей, которые бы возглавили реготделение КПРФ и навели там порядок". Депутат посоветовала "младшим" коммунистам для начала решить внутренние проблемы, например, раскол на федеральном уровне и уход Максима Сурайкина с поста лидера партии.

Напомним, Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ в октябре 2023 года. Свое решение он объяснял тем, что не сошелся с фракцией во взглядах по вопросу голосования за бюджет региона. Народный избранник решил поддержать главный финансовый документ, несмотря на решение партии голосовать против.

Ранее глава фракции КПРФ Андрей Кривов заявил amic.ru, что крайком КПРФ получил от Хорошилова одновременно два заявления: как о разрыве связей с партией, так и фракцией. При этом выход из фракции избранного по партсписку депутата, каким и является Хорошилов, автоматически лишит его мандата. Сам Хорошилов опровергает информацию о написании подобного заявления, обвиняя крайком КПРФ в подлоге документов. Подробнее о ситуации читайте по ссылке ниже.