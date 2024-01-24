Депутата-коммуниста Алтайского Заксобрания могут лишить мандата
Причиной может стать якобы написанное им заявление о выходе из фракции
24 января 2024, 15:10, Анастасия Чебакова
Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Евгений Хорошилов может лишиться мандата из-за якобы написанного им заявления о выходе из фракции коммунистов. Об этом стало известно amic.ru.
Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ еще в октябре 2023 года. Тогда он пояснял, что причиной стало обсуждение проекта бюджета региона на 2024 год: народный избранник решил поддержать главный финансовый документ, несмотря на позицию партии голосовать против.
Как сообщил amic.ru глава фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Андрей Кривов, крайком КПРФ получил от Хорошилова одновременно два заявления: как о выходе из партии, так и из фракции. Одно из них – о выходе из фракции – руководство партии передало в мандатную комиссию АКЗС, которая должна признать его действительным. При этом по закону о краевом парламенте избранный по партсписку депутат (кем и является Хорошилов) в случае выхода из фракции автоматически лишается мандата.
По словам Кривова, 23 января мандатная комиссия АКЗС попросила рассмотреть вопрос на заседании фракции уже в присутствии самого Хорошилова. И сегодня, 24 января, оно состоялось. На нем депутат заявил, что "написал заявление о выходе из фракции под давлением руководства крайкома КПРФ", рассказал Кривов.
"Мы не имеем права исключить его из фракции, однако, по моему мнению, полномочия Хорошилова должны быть прекращены", – отметил Кривов.
В беседе с amic.ru сам Евгений Хорошилов опроверг информацию о том, что писал заявление о намерении разорвать связи с фракцией коммунистов. Он представил свою версию событий, в корне отличающуюся от позиции "красного" руководства.
"Еще до того, как нас утвердили депутатами, в сентябре 2021 года, я приехал в краевой комитет. Подписал пустой бланк. Многие депутаты-списочники подписывали эти документы. Мария Николаевна Прусакова (руководитель крайкома КПРФ. – Прим. ред.) и Антон Арцибашев тогда сказали, что это номинальный документ, за которым ничего не последует. В итоге он "всплыл" только сейчас, когда я написал заявление о выходе из партии. Зачем это было сделано? Чтобы поставить на документе свою дату и завизировать на случай того, если депутат выступит против мнения фракции. Между тем подлог документов может являться причиной срока до трех лет", – объяснил Хорошилов.
Ситуацию также прокомментировал зампредседателя парламента Денис Голобородько. По его словам, до уведомления о выходе из КПРФ, которое Хорошилов подал в октябре 2023 года в крайком партии, в адрес руководства Заксобрания и мандатной комиссии депутат направлял еще одно письмо. В нем он просил "любые заявления, в том числе о выходе из фракции, считать недействительными и рассматривать только в его присутствии".
"Спустя месяц, в ноябре 2023 года, КПРФ регистрирует в АКЗС некое заявление о выходе депутата из фракции. Мандатная комиссия, основываясь на заявлении Хорошилова месячной давности, направила в его адрес запрос. Он пояснил, что подобное заявление мог писать в сентябре 2021 года, когда еще не был депутатам, под условием получения мандата. Полагая, что фракция может из-за его выхода из партии пойти на подобное злоупотребление, что и произошло, он превентивно и подал заявление в мандатную комиссию. В его пояснениях говорится, что фракция решила запустить заявление, проставив дату машиночитаемым способом через принтер", – пояснил Голобородько.
Окончательную судьбу депутата решит мандатная комиссия, в крайнем случае – суд. Если заявление о выходе из фракции признают действительным, Евгений Хорошилов лишится мандата. Сам он заявил, что не готов отказываться от депутатства, потому что "работа ведется, а избиратели ему доверяют".
15:19:49 24-01-2024
Трудящимся зачем за эту тусню у кормушки переживать ? Они же за народ не переживают.
15:23:59 24-01-2024
А что предатель ожидал? Пусть сам складывает мандат.
15:26:50 24-01-2024
Выйдя и КПРФ, вступит в ЕР.
16:21:39 24-01-2024
Гость (15:26:50 24-01-2024) Выйдя и КПРФ, вступит в ЕР. ... А в ЕР запасные мандаты есть? Без мандата ты букашка.
17:56:06 24-01-2024
Гость (15:26:50 24-01-2024) Выйдя и КПРФ, вступит в ЕР. ... Пусть вступает в ЕР, только мандат на стол, ТЕПЕРЬ НЕ ДЕПУТАТ. На следующие выборы идет от ЕР или от кого хочет. А то попал в Заксобрание коммунистом, обманул избирателей, теперь перекрасился. За бюджет он переживал, так и поверили хитросделанному!
20:49:50 24-01-2024
Гость (17:56:06 24-01-2024) Пусть вступает в ЕР, только мандат на стол, ТЕПЕРЬ НЕ ДЕПУТА... кого он там обманул. Что ЕР, что КПРФ - одно болото, топящее за интересы элит. Ток КПРФ бабульками прикрываются, а они подпися за ВВП делают
15:50:02 24-01-2024
Перебежчики они такие, везде им почет. Банка варенья и пачка печенья..... прощай плохиш.
16:04:16 24-01-2024
Да они все оторваны от жизни простых людей и для них всё равно куда вступать ,лишь бы были купюры ...
17:26:56 24-01-2024
решил поддержать главный финансовый документ --- наверное заинтересовали
17:32:10 24-01-2024
Если он написал заявление о выходе из КПРФ,так какой он может быть коммунист,называйте все своим именем-депутата предателя могут лишить мандата
18:02:57 24-01-2024
а избиратели ему доверяют--------- клоун, ты по спискам просочился. о каких избирателях ты бредишь? о тебе никто не знает.
18:03:03 24-01-2024
Честно говоря, сколько КПРФ предавала своих избирателей, начиная 1996 года, начиная с самого дядюшки Зю...! Я с недавних пор, как подразобрался что к чему... Считаю КПРФ - сектой! Прошу это учесть на всех предстоящих выборах! Хотя и коммунисты у нас в стране есть... И даже в самой КПРФ они есть... Вот их жаль, что до сих пор сами не разобрались! А если критически мыслить не могут, то и коммунисты с натяжкой...!
18:18:53 24-01-2024
Гость (18:03:03 24-01-2024) Честно говоря, сколько КПРФ предавала своих избирателей, нач... Гость, всегда говори честно, тогда не надо будет подчёркивать.
19:56:36 24-01-2024
Ушел, значит ушел. А этот хитрозадый ушел но всё-таки остался. Настоящий представитель древнейшей профессии.