Причиной может стать якобы написанное им заявление о выходе из фракции

24 января 2024, 15:10, Анастасия Чебакова

Депутат Евгений Хорошилов / Фото: akzs.ru

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Евгений Хорошилов может лишиться мандата из-за якобы написанного им заявления о выходе из фракции коммунистов. Об этом стало известно amic.ru.

Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ еще в октябре 2023 года. Тогда он пояснял, что причиной стало обсуждение проекта бюджета региона на 2024 год: народный избранник решил поддержать главный финансовый документ, несмотря на позицию партии голосовать против.

Как сообщил amic.ru глава фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Андрей Кривов, крайком КПРФ получил от Хорошилова одновременно два заявления: как о выходе из партии, так и из фракции. Одно из них – о выходе из фракции – руководство партии передало в мандатную комиссию АКЗС, которая должна признать его действительным. При этом по закону о краевом парламенте избранный по партсписку депутат (кем и является Хорошилов) в случае выхода из фракции автоматически лишается мандата.

По словам Кривова, 23 января мандатная комиссия АКЗС попросила рассмотреть вопрос на заседании фракции уже в присутствии самого Хорошилова. И сегодня, 24 января, оно состоялось. На нем депутат заявил, что "написал заявление о выходе из фракции под давлением руководства крайкома КПРФ", рассказал Кривов.

"Мы не имеем права исключить его из фракции, однако, по моему мнению, полномочия Хорошилова должны быть прекращены", – отметил Кривов.

В беседе с amic.ru сам Евгений Хорошилов опроверг информацию о том, что писал заявление о намерении разорвать связи с фракцией коммунистов. Он представил свою версию событий, в корне отличающуюся от позиции "красного" руководства.

"Еще до того, как нас утвердили депутатами, в сентябре 2021 года, я приехал в краевой комитет. Подписал пустой бланк. Многие депутаты-списочники подписывали эти документы. Мария Николаевна Прусакова (руководитель крайкома КПРФ. – Прим. ред.) и Антон Арцибашев тогда сказали, что это номинальный документ, за которым ничего не последует. В итоге он "всплыл" только сейчас, когда я написал заявление о выходе из партии. Зачем это было сделано? Чтобы поставить на документе свою дату и завизировать на случай того, если депутат выступит против мнения фракции. Между тем подлог документов может являться причиной срока до трех лет", – объяснил Хорошилов.

Ситуацию также прокомментировал зампредседателя парламента Денис Голобородько. По его словам, до уведомления о выходе из КПРФ, которое Хорошилов подал в октябре 2023 года в крайком партии, в адрес руководства Заксобрания и мандатной комиссии депутат направлял еще одно письмо. В нем он просил "любые заявления, в том числе о выходе из фракции, считать недействительными и рассматривать только в его присутствии".

"Спустя месяц, в ноябре 2023 года, КПРФ регистрирует в АКЗС некое заявление о выходе депутата из фракции. Мандатная комиссия, основываясь на заявлении Хорошилова месячной давности, направила в его адрес запрос. Он пояснил, что подобное заявление мог писать в сентябре 2021 года, когда еще не был депутатам, под условием получения мандата. Полагая, что фракция может из-за его выхода из партии пойти на подобное злоупотребление, что и произошло, он превентивно и подал заявление в мандатную комиссию. В его пояснениях говорится, что фракция решила запустить заявление, проставив дату машиночитаемым способом через принтер", – пояснил Голобородько.

Окончательную судьбу депутата решит мандатная комиссия, в крайнем случае – суд. Если заявление о выходе из фракции признают действительным, Евгений Хорошилов лишится мандата. Сам он заявил, что не готов отказываться от депутатства, потому что "работа ведется, а избиратели ему доверяют".