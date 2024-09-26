Алтайские компании приглашают в Москву на форум для роста бизнеса

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта "Производительность труда"

26 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Форум для роста бизнеса и обмена опытом / Фото: freepik.com

С 17 по 18 октября 2024 года в Москве пройдет важное событие для тех, кто хочет повысить эффективность своего бизнеса – форум "Производительность 360". Его посетят собственники и руководители крупных российских компаний.

О чем будут говорить на форуме?

В технопарке "Сколково" соберутся более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем. Они поделятся опытом и знаниями с участниками встречи. В результате гости получат готовые решения, которые помогут вовлечь сотрудников компании в процесс постоянных улучшений и развития бизнеса.

На форуме также обсудят две важные темы:

Как преодолеть кадровый дефицит. Как развивать федеральный проект "Производительность труда" до 2030 года в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Руководитель регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер считает, что форум – хорошая возможность для поиска новых точек роста для бизнеса. Там участники смогут обменяться опытом и лучшими практиками с коллегами со всей России. Он уверен, что участие в мероприятии будет полезно для алтайских предприятий.

Как принять участие в мероприятии?

Чтобы принять участие в форуме, нужно до 1 октября 2024 года подать заявку на официальном сайте forum-360.ru. Для компаний и организаций, имеющих учетную запись на портале "Производительность.рф", доступна упрощенная регистрация.

Участие бесплатное для аккредитованных участников.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В Алтайском крае участниками нацпроекта уже стали 87 предприятий.



Организаторами форума выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Москвы.Как ранее сообщал amic.ru, еще одно важное мероприятие по бережливым технологиям проводят для студентов. Это Деловая игра. Она предназначена для распространения знаний о том, как повысить производительность труда и создать эффективные производственные системы.

По мнению замминистра экономического развития Алтайского края и начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергея Кореннова, изменения в экономике заставляют специалистов осваивать новые навыки, выходящие за рамки их основной профессии. Одним из таких навыков является бережливое производство, которое помогает существенно повысить эффективность работы и стать более востребованным на рынке труда.