Алтайских студентов приглашают поучаствовать в Деловой игре по бережливым технологиям

Это поможет повысить эффективность в будущей профессиональной деятельности

23 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Студенты. Деловая игра / Фото: freepik.com

Студенты вузов Алтайского края могут принять участие в Деловой игре по бережливому производству, которую проводят в рамках нацпроекта "Производительность труда". В этом году игра пройдет в формате тренинга "Основы бережливого производства". За шесть часов участникам предстоит устранить основные виды потерь и оптимизировать сборку штепсельных вилок. Итоговый рейтинг игры составят на основе показателей, достигнутых каждой командой.

Почему бережливое производство важно для студентов?

Замминистра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов считает, что изменения в экономике требуют от специалистов новых "надпрофессиональных" навыков, одним из которых является бережливое производство. Этот навык позволяет значительно повысить эффективность профессиональной деятельности и востребованность на рынке труда.

Кто может принять участие в Деловой игре?

В Деловой игре могут участвовать команды из десяти человек из любого образовательного учреждения высшего образования.

Как это сделать?

Для участия необходимо подать заявку. Их принимают на электронную почту innov@alregn.ru до 1 октября 2024 года.

Каких результатов достигли студенты в прошлом году?

В 2023 году Деловая игра прошла в форме "Фабрики процессов", где участники получили опыт применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе.

Победителями стали учащиеся Алтайского госуниверситета, второе место заняли студенты Финансового университета при правительстве РФ, а третье место разделили учащиеся Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и Алтайского государственного медицинского университета.

Деловая игра направлена на распространение знаний в области повышения производительности труда и построения производственных систем. Организаторами выступают Минэкономразвития Алтайского края совместно с КАУ "Алтайский центр кластерного развития". Иллюстрация к Деловой игре предоставлена организаторами

Кто принимает участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Как ранее сообщал amic.ru, компании Алтайского края, участвующие в 18-й волне нацпроекта, поделились первыми результатами за три месяца работы. Они выявили проблемы в своих производственных процессах и разработали планы по их устранению.

Например, строительная компания "Жилищная инициатива" работает над улучшением внутренней отделки типовых этажей многоквартирных домов. "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" сосредоточился на повышении эффективности производства коллекторов. Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АСМ-Экспорт" работает над улучшением производства зерносушилок. А завод "Энергия" выбрал для оптимизации участок по изготовлению модульных паровых котельных.