Алтайские компании заплатили более 450 млн рублей налога на сверхприбыль
Такой налог необходимо заплатить, если арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей
14 декабря 2023, 13:02, ИА Амител
В Алтайском крае компании, средняя прибыль которых превышает 1 млрд рублей, перечислили в федеральный бюджет 453,5 млн рублей в виде налога на сверхприбыль, сообщили в региональной ФНС.
Напомним, с 1 января 2024 года для крупного бизнеса в России вводится новый налог – на сверхприбыль, который носит разовый характер. Его нужно будет оплатить компаниям, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей.
"При этом сверхприбыль возникает тогда, когда средняя арифметическая величина прибыли за указанный период выше по сравнению с аналогичной величиной за 2018, 2019 годы. Ставка налога на сверхприбыль устанавливается в размере 10%", – уточнили в ведомстве.
Законом также предусмотрено уменьшение суммы налога, если плательщик досрочно сделает обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В этом случае благодаря вычету сумма налога снижается в два раза – до эффективной ставки 5%.
В итоге вычетом в связи с досрочной уплатой налога воспользовались 11 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.
"Восемь налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах края, уплатили обеспечительный платеж в размере 342,5 млн рублей. Еще трое налогоплательщиков, расположенных на территории Алтайского края, перечислили 111 млн рублей", – отметили в региональной налоговой службе.
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