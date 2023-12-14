Алтайские компании заплатили более 450 млн рублей налога на сверхприбыль

Такой налог необходимо заплатить, если арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей

14 декабря 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: flickr.com

В Алтайском крае компании, средняя прибыль которых превышает 1 млрд рублей, перечислили в федеральный бюджет 453,5 млн рублей в виде налога на сверхприбыль, сообщили в региональной ФНС.

Напомним, с 1 января 2024 года для крупного бизнеса в России вводится новый налог – на сверхприбыль, который носит разовый характер. Его нужно будет оплатить компаниям, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей.

"При этом сверхприбыль возникает тогда, когда средняя арифметическая величина прибыли за указанный период выше по сравнению с аналогичной величиной за 2018, 2019 годы. Ставка налога на сверхприбыль устанавливается в размере 10%", – уточнили в ведомстве.

Законом также предусмотрено уменьшение суммы налога, если плательщик досрочно сделает обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В этом случае благодаря вычету сумма налога снижается в два раза – до эффективной ставки 5%.

В итоге вычетом в связи с досрочной уплатой налога воспользовались 11 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.