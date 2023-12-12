Большинство жителей Алтая заплатили налоги вовремя и не стали дожидаться приставов

С 14 декабря должникам – физическим лицам начнут отправлять требования об уплате имущественных налогов и накопившихся пеней

12 декабря 2023, 17:16, ИА Амител

Алексей Легостаев / Фото: предоставлено amic.ru

В Алтайском крае на начало декабря жители уплатили 3,6 млрд рублей, или 87% от всей исчисленной суммы налогов на землю, транспорт и имущество – это на 4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, рассказал руководитель налоговой службы края Алексей Легостаев.

Активнее всего были владельцы автотранспорта. Они перечислили 1,96 млрд рублей. Налога на имущество физических лиц уплачено на 1,12 млрд рублей. Земельного налога – на 559,6 млн рублей.

Все неуплаченные в срок налоги уже с 2 декабря перешли в разряд задолженности. Сумма задолженности растет каждый день за счет пеней.

Легостаев отметил, что уже с 14 декабря налоговая служба начнет направлять должникам – физическим лицам требования об уплате имущественных налогов и суммы накопившихся по ним пеней.

"В случае неисполнения мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Это повлечет дополнительные траты для должника, поскольку тогда ему, помимо самого долга и пеней, придется оплатить судебные издержки", – предупредил он.

В таком случае в организацию, которая выплачивает человеку зарплату, стипендию или пенсию, отправляется документ, позволяющий часть денег из доходов использовать для погашения.

Также для взыскания задолженности перед бюджетом налоговики могут обратиться к судебным приставам. Тогда приставы вправе арестовать имущество должника.

Получить информацию о задолженности можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" на сайте ФНС России, мобильного приложения "Налоги ФЛ" и раздела "Налоговая задолженность" на Едином портале государственных услуг.