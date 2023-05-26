Алтайские легкоатлеты завоевали две медали в Сочи

Всего представители региона забрали с собой пять наград

26 мая 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские спортсмены завоевали ещё две награды в Сочи. Там 24 и 25 мая прошёл командный чемпионат России по лёгкой атлетике с участием сильнейших спортсменов страны.

Во второй день соревнований барнаулец Ильдар Надыров занял первое место в беге на три тысячи метров с препятствиями. Ещё один алтайский бегун – Евгений Кунц – взял бронзу на дистанции полторы тысячи метров.

А вот 20-летняя прыгунья в высоту Екатерина Уткина не сумела добраться до награды. С результатом 182 сантиметра она заняла восьмое место. Напомним, в первый день соревнований, 24 мая, чемпионами России в своих дисциплинах стали барнаульские барьеристы Виктория Погребняк и Сергей Шубенков, а также Савелий Савлуков в "гладком" беге на 400 метров.