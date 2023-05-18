Алтайские леса закроют для жителей на время обработки от сибирского шелкопряда

Истреблять вредителя будут в шести лесничествах

18 мая 2023, 15:52, ИА Амител

В ближайшее время в Алтайском крае проведут работы по локализации и ликвидации очагов распространения сибирского шелкопряда. В это время посещение лесов региона будет запрещено. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

Напомним, что сибирский и непарный шелкопряд атаковал алтайские леса летом 2022 года – тогда насекомые поели листву и хвою во многих районах Алтайского края. В ведомстве тогда заявляли, что будут следить за развитием ситуации, и в случае необходимости проведут обработку лесов от вредителей в 2023 году.

17 мая стало известно, что в регионе всё же будут массово бороться с вредителем. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов проживания гусениц будут проходить с 29 мая по 16 июня в шести лесничествах на территории Волчихинского, Родинского, Романовского, Благовещенского, Суетского, Хабарского, Рубцовского, Новичихинского и Шипуновского районов.

На время обработки жителям и гостям Алтайского края будет запрещено посещать леса.