Алтайские медиаперсоны рассказали, пользуются ли они маркетплейсами

Почти две трети из них делают покупки на площадках, а о забастовке сотрудников Wildberries знают не все

16 марта 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Издание "Атмосфера" опросило алтайских медиаперсон и узнало, сколько из них пользуются маркетплейсами. Выяснилось, что почти две трети из них делают покупки на площадках, а о забастовке сотрудников Wildberries знают не все.

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко отметила, что пользуется маркетплейсами, но не активно. Последний раз она заказывала подарки детям перед Новым годом.

"Один раз что-то не то пришло, какая-то мелочь, а так всё нормально", – добавила она.

Ещё один депутат АКЗС, Александр Ткачёв, пользуется ими достаточно часто. Заказы он делает как на Wildberries, так и на Ozon. У депутата Александра Николайчика им пользуется супруга, но не очень часто – в основном она покупала детские вещи.

Журналистка Елена Хорошавцева рассказала, что не пользуется маркетплейсами, однако о забастовке в Wildberries знает. Руководитель студии танца Лариса Любивая также отметила, что предпочитает ходить по обычным магазинам.

Руководитель консалтинговой компании Евгения Буглакова сказала, что пользуется маркетплейсами, но о забастовке не слышала. Не делают покупки на них органист Сергей Будкеев, актриса краевого театра драмы Лена Кегелева и директор кванториума Сергей Мансков.

Член Общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда отметил, что пользовался Wildberries, "СберМаркетом" и Ozon. "И в моём случае опыт только положительный. Как правило, нет нареканий ни по срокам поставки, ни по сохранности груза", – подчеркнул он.