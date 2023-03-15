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Зарплата, деньги, два ствола. Почему бастуют сотрудники Wildberries в Барнауле

Накануне сотрудники Wildberries устроили протест в Барнауле и ещё нескольких городах

15 марта 2023, 12:30, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле и еще нескольких городах сотрудники Wildberries объявили забастовку. О протестах стало известно вчера, 14 марта.

С чем связаны недовольства работников и какие требования они предъявляют — в нашем разборе. 

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Почему в Барнауле сотрудники Wildberries объявили забастовку?

В Барнауле сотрудники пунктов выдачи Wildberries присоединились к всероссийской забастовке. Об этом писал amic.ru.

С работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад.

Сообщалось, что в городе закрыты несколько ПВЗ.

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Забастовка во всех пунктах?

Нет. Барнаульцы заметили, что не работает ПВЗ на ул. Новосибирской, 16в. На двери висит объявление: "Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату".

Также не работает пункт выдачи на ул. Льва Толстого.

По данным источника amic.ru, всего в городе семь протестующих точек.

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Как сотрудники Wildberries комментируют забастовку?

Сотрудники Wildberries подтвердили Lenta.ru, что объявили забастовку из-за новой системы штрафов. По их словам, она предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар.

Товар "пускали по кругу" по многим пунктам выдачи. При этом "со всех списывали деньги", заявил менеджер Денис. Он работает в одном из ПВЗ.

Собеседник добавил, что впоследствии ввели полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада.

"Протесты начались, в первую очередь, из-за депремирования за брак в размере 20% от стоимости товара", – подчёркивает он.

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Вся зарплата – в долг

Теперь зарплату сотрудника Wildberries могут списать за долги, утверждает Денис.

Мужчина говорит, что за полгода у него накопилось 350 тыс. рублей долгов.

Другая участница забастовки, Ольга, поделилась: её пункт выдачи закрыли накануне 14 марта. На двери записка: "Закрыто, пока не будут выплачены зарплаты сотрудникам".

"Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах", – указала она.

Ещё один источник рассказал о своём долге в 90 тыс. рублей. По его словам, при попытке увольнения ему пригрозили обвинением в краже.

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Раньше и сейчас

Ранее бракованные товары могли отправить на склад и доказать, что вины сотрудника ПВЗ нет.

С 3 марта с владельца ПВЗ удерживают 20% от стоимости товара, если покупатель вернул испорченную вещь. Об этом пишет Baza.

В чате сотрудников Wildberries жалуются на списание сумм.

"Кому-то даже прилетел штраф за вполне себе рабочую видеокарту за 227 тыс. рублей, которую клиент отказался забирать из ПВЗ", – уточняет "Финтолк".

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На сколько упали доходы сотрудников ПВЗ?

По информации Forbes, из-за новых штрафов доходы управляющих и сотрудников ПВЗ рухнули почти на 30%.

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Как отреагировала прокуратура?

Прокуратура Московской области проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, сообщает РБК. Соответствующее поручение дала Генпрокуратура.

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В Москве работники Wildberries тоже вышли на улицу?

Да. В Москве владельцы ПВЗ собрались у главного офиса Wildberries. Они недовольны условиями работы.

"Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены]", – также рассказал РБК один из собственников ПВЗ.

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Где ещё протестуют сотрудники Wildberries?

Сотрудники ПВЗ Wildberries объявили забастовку и в Екатеринбурге, сообщает e1.ru. Кстати, бунт горячо поддержали горожане.

"Поддержу тем, что в этом месте ничего не закажу. Издеваться над сотрудниками – это подло и низко, забирать последнее – это днище. Я думаю, нужно поддержать ребят", – заявил один из читателей.

"Сам работаю в ПВЗ, и это самая мерзкая работа, которая только может быть", – поделился другой собеседник.

Кроме того, протестуют работники пунктов выдачи в Санкт-Петербурге.

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Wildberries берёт плату за возврат товара?

Да, Wildberries продолжает брать плату с клиентов за возврат товара. В приложении маркетплейса наш корреспондент проверил: комиссия (или штраф) составляет 50 рублей.

Сообщения о введении массовых штрафов появились в мае 2022 года. Их размер достигал 100 рублей.

Но в Wildberries опровергли массовые штрафы. Представитель компании Алексей Третьяк сказал, что речь идёт только об оплате услуги обратной доставки для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.

Утверждалось, что мера затрагивает только порядка 10% клиентов, а плата может уменьшаться в зависимости от региона.

Читайте также в сюжете: Забастовки в Wildberries

Комментарии 10

  • Потому что бастуют сотрудники валдбириз по всей стране!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Мне пришлось в феврале не забирать два заказа на Озоне. Просто тупо и цинично Озон прислал другие товары вместо заказанных. Пришлось с большим трудом выколачивать деньги обратно. Это у них видимо фишка новая.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Оплата за возврат товара дошла уже до 150 рублей.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не брешите про Озон. вот кто-кто, а они насчет возвратов лучшие- нет платы за доставку, вернуть можно даже технически-сложный товар, деньги очень быстро возвращаются. ничего там выбивать не надо, там схема совсем другая в отличие от вашего ВБ (я так думаю, что вы сотрудник или владелец ПВЗ).
    15 марта, Гость   Ответить
  • Никогда не было проблем ни тем ни с другим. Только причем здесь сотрудники пунктов выдачи. Как они то могут быть виноваты в том что товар с браком?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ну че за вранье что стоимость возврата с клиента зависит от суммы выкупа и количества возвратов? В одном заказе было указано: возврат крема 75 рублей, а оплётки руля 100 рублей. Один заказ, один клиент. Мутная контора))
    15 марта, Гость   Ответить
  • Диагноз - охренел капитал.
    15 марта, Гость   Ответить
  • У них функции отмены заказа нет в принципе! Теперь понятно, кто это оплачивает!
    15 марта, Гость   Ответить
  • да все, кобзда вашему вайберису
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке!
    16 марта, Гость   Ответить
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