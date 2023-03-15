Зарплата, деньги, два ствола. Почему бастуют сотрудники Wildberries в Барнауле

Нет. Барнаульцы заметили, что не работает ПВЗ на ул. Новосибирской, 16в. На двери висит объявление: "Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату".

Также не работает пункт выдачи на ул. Льва Толстого.

По данным источника amic.ru, всего в городе семь протестующих точек.