Зарплата, деньги, два ствола. Почему бастуют сотрудники Wildberries в Барнауле
Накануне сотрудники Wildberries устроили протест в Барнауле и ещё нескольких городах
15 марта 2023, 12:30, Анастасия Бичакова
В Барнауле и еще нескольких городах сотрудники Wildberries объявили забастовку. О протестах стало известно вчера, 14 марта.
С чем связаны недовольства работников и какие требования они предъявляют — в нашем разборе.
Почему в Барнауле сотрудники Wildberries объявили забастовку?
В Барнауле сотрудники пунктов выдачи Wildberries присоединились к всероссийской забастовке. Об этом писал amic.ru.
С работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад.
Сообщалось, что в городе закрыты несколько ПВЗ.
Забастовка во всех пунктах?
Нет. Барнаульцы заметили, что не работает ПВЗ на ул. Новосибирской, 16в. На двери висит объявление: "Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату".
Также не работает пункт выдачи на ул. Льва Толстого.
По данным источника amic.ru, всего в городе семь протестующих точек.
Как сотрудники Wildberries комментируют забастовку?
Сотрудники Wildberries подтвердили Lenta.ru, что объявили забастовку из-за новой системы штрафов. По их словам, она предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар.
Товар "пускали по кругу" по многим пунктам выдачи. При этом "со всех списывали деньги", заявил менеджер Денис. Он работает в одном из ПВЗ.
Собеседник добавил, что впоследствии ввели полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада.
"Протесты начались, в первую очередь, из-за депремирования за брак в размере 20% от стоимости товара", – подчёркивает он.
Вся зарплата – в долг
Теперь зарплату сотрудника Wildberries могут списать за долги, утверждает Денис.
Мужчина говорит, что за полгода у него накопилось 350 тыс. рублей долгов.
Другая участница забастовки, Ольга, поделилась: её пункт выдачи закрыли накануне 14 марта. На двери записка: "Закрыто, пока не будут выплачены зарплаты сотрудникам".
"Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах", – указала она.
Ещё один источник рассказал о своём долге в 90 тыс. рублей. По его словам, при попытке увольнения ему пригрозили обвинением в краже.
Раньше и сейчас
Ранее бракованные товары могли отправить на склад и доказать, что вины сотрудника ПВЗ нет.
С 3 марта с владельца ПВЗ удерживают 20% от стоимости товара, если покупатель вернул испорченную вещь. Об этом пишет Baza.
В чате сотрудников Wildberries жалуются на списание сумм.
"Кому-то даже прилетел штраф за вполне себе рабочую видеокарту за 227 тыс. рублей, которую клиент отказался забирать из ПВЗ", – уточняет "Финтолк".
На сколько упали доходы сотрудников ПВЗ?
По информации Forbes, из-за новых штрафов доходы управляющих и сотрудников ПВЗ рухнули почти на 30%.
Как отреагировала прокуратура?
Прокуратура Московской области проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, сообщает РБК. Соответствующее поручение дала Генпрокуратура.
В Москве работники Wildberries тоже вышли на улицу?
Да. В Москве владельцы ПВЗ собрались у главного офиса Wildberries. Они недовольны условиями работы.
"Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены]", – также рассказал РБК один из собственников ПВЗ.
Где ещё протестуют сотрудники Wildberries?
Сотрудники ПВЗ Wildberries объявили забастовку и в Екатеринбурге, сообщает e1.ru. Кстати, бунт горячо поддержали горожане.
"Поддержу тем, что в этом месте ничего не закажу. Издеваться над сотрудниками – это подло и низко, забирать последнее – это днище. Я думаю, нужно поддержать ребят", – заявил один из читателей.
"Сам работаю в ПВЗ, и это самая мерзкая работа, которая только может быть", – поделился другой собеседник.
Кроме того, протестуют работники пунктов выдачи в Санкт-Петербурге.
Wildberries берёт плату за возврат товара?
Да, Wildberries продолжает брать плату с клиентов за возврат товара. В приложении маркетплейса наш корреспондент проверил: комиссия (или штраф) составляет 50 рублей.
Сообщения о введении массовых штрафов появились в мае 2022 года. Их размер достигал 100 рублей.
Но в Wildberries опровергли массовые штрафы. Представитель компании Алексей Третьяк сказал, что речь идёт только об оплате услуги обратной доставки для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.
Утверждалось, что мера затрагивает только порядка 10% клиентов, а плата может уменьшаться в зависимости от региона.
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