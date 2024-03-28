Алтайские медики скорой помощи попросили Путина назначить им "обещанные" выплаты

Они заявили, что зачастую работают в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем, и оказывают помощь пациентам, находящимся в состоянии, угрожающем их жизни

28 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

Сотрудники скорой медицинской помощи Тальменского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им недавно учрежденные выплаты для медиков, пишет "Толк".

Сотрудники отделения скорой медпомощи Тальменской ЦРБ отметили, что они работают в населенном пункте, где численность менее 50 тысяч человек. Напомним, в таких поселениях согласно постановлению правительства от 20.03.2024 врачи должны дополнительно получать 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей, а вот работникам скорой помощи выплаты по какой-то причине не положены.

Алтайские медики указали, что скорая медпомощь оказывает экстренную помощь пациентам, в том числе и находящимся в состоянии, угрожающем их жизни.

"Мы зачастую работаем в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем. В нашем районе обслуживается 46 сел, расстояние до которых превышает более 50 км. На четыре неукомплектованные бригады зачастую работает один фельдшер и водитель", - заявили медики.

Они призвали Путина разобраться, по какой причине работники скорой медицинской помощи не имеют права на новые выплаты.

В региональном Минздраве пояснили, что размеры специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, не изменились согласно действующей редакции постановления правительства РФ № 343.