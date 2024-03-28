Алтайские медики скорой помощи попросили Путина назначить им "обещанные" выплаты
Они заявили, что зачастую работают в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем, и оказывают помощь пациентам, находящимся в состоянии, угрожающем их жизни
28 марта 2024, 11:40, ИА Амител
Сотрудники скорой медицинской помощи Тальменского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им недавно учрежденные выплаты для медиков, пишет "Толк".
Сотрудники отделения скорой медпомощи Тальменской ЦРБ отметили, что они работают в населенном пункте, где численность менее 50 тысяч человек. Напомним, в таких поселениях согласно постановлению правительства от 20.03.2024 врачи должны дополнительно получать 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей, а вот работникам скорой помощи выплаты по какой-то причине не положены.
Алтайские медики указали, что скорая медпомощь оказывает экстренную помощь пациентам, в том числе и находящимся в состоянии, угрожающем их жизни.
"Мы зачастую работаем в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем. В нашем районе обслуживается 46 сел, расстояние до которых превышает более 50 км. На четыре неукомплектованные бригады зачастую работает один фельдшер и водитель", - заявили медики.
Они призвали Путина разобраться, по какой причине работники скорой медицинской помощи не имеют права на новые выплаты.
В региональном Минздраве пояснили, что размеры специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, не изменились согласно действующей редакции постановления правительства РФ № 343.
11:45:14 28-03-2024
попросили Путина --- без Путина вопросы не решаются?
12:11:37 28-03-2024
Обещанного три года ждут! Ну или шесть. Тут уж как повезет...
12:24:58 28-03-2024
Попов отказал?
12:39:43 28-03-2024
Да , пока местных князьков не подпнуть , ничего не делается. Шевелить надо, а слушают они только Москву, своих то жителей не зачем , они же челобитную не умеют подать.
12:41:07 28-03-2024
Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!
12:47:53 28-03-2024
Гость (12:41:07 28-03-2024) Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!... Можете устроиться, места есть и абсолютно всех вылечить
09:42:29 29-03-2024
Гость (12:41:07 28-03-2024) Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!... Это вопрос другой темы - качество медицины и отбор специалистов, не мешайте все в кучу. А зарплату им нужно поднимать, они в скотских условиях работают и наши с вами жизни спасают, иначе будете капустным листом самостоятельно лечиться скоро, такими темпами. Я за то, что бы мои налоги на зарплату медикам шли, а не депутатам, от которых толку ноль!
09:03:32 29-03-2024
Что-бы кому-то дать, где-то нужно забрать. Шла бы речь о двоих, троих... Деньги конечно есть в крае, но своя рубашка, как-то ближе к телу.