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Алтайские медики скорой помощи попросили Путина назначить им "обещанные" выплаты

Они заявили, что зачастую работают в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем, и оказывают помощь пациентам, находящимся в состоянии, угрожающем их жизни

28 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com
Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

Сотрудники скорой медицинской помощи Тальменского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им недавно учрежденные выплаты для медиков, пишет "Толк".

Сотрудники отделения скорой медпомощи Тальменской ЦРБ отметили, что они работают в населенном пункте, где численность менее 50 тысяч человек. Напомним, в таких поселениях согласно постановлению правительства от 20.03.2024 врачи должны дополнительно получать 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей, а вот работникам скорой помощи выплаты по какой-то причине не положены.

Алтайские медики указали, что скорая медпомощь оказывает экстренную помощь пациентам, в том числе и находящимся в состоянии, угрожающем их жизни.

"Мы зачастую работаем в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем. В нашем районе обслуживается 46 сел, расстояние до которых превышает более 50 км. На четыре неукомплектованные бригады зачастую работает один фельдшер и водитель", - заявили медики.

Они призвали Путина разобраться, по какой причине работники скорой медицинской помощи не имеют права на новые выплаты.

В региональном Минздраве пояснили, что размеры специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, не изменились согласно действующей редакции постановления правительства РФ № 343.

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край здравоохранение Медики

Комментарии 8

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Гость

11:45:14 28-03-2024

попросили Путина --- без Путина вопросы не решаются?

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Гость

12:11:37 28-03-2024

Обещанного три года ждут! Ну или шесть. Тут уж как повезет...

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Гость

12:24:58 28-03-2024

Попов отказал?

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гость

12:39:43 28-03-2024

Да , пока местных князьков не подпнуть , ничего не делается. Шевелить надо, а слушают они только Москву, своих то жителей не зачем , они же челобитную не умеют подать.

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Гость

12:41:07 28-03-2024

Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!

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ВВП

12:47:53 28-03-2024

Гость (12:41:07 28-03-2024) Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!... Можете устроиться, места есть и абсолютно всех вылечить

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Гость

09:42:29 29-03-2024

Гость (12:41:07 28-03-2024) Да не за что повышать -коновалы -столько людей гробят!!!!!!!... Это вопрос другой темы - качество медицины и отбор специалистов, не мешайте все в кучу. А зарплату им нужно поднимать, они в скотских условиях работают и наши с вами жизни спасают, иначе будете капустным листом самостоятельно лечиться скоро, такими темпами. Я за то, что бы мои налоги на зарплату медикам шли, а не депутатам, от которых толку ноль!

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Гость

09:03:32 29-03-2024

Что-бы кому-то дать, где-то нужно забрать. Шла бы речь о двоих, троих... Деньги конечно есть в крае, но своя рубашка, как-то ближе к телу.

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