В России придумали, как решить проблему нехватки медиков в скорой помощи
Нужные навыки молодые врачи скорой помощи будут получать на практике
14 марта 2024, 15:43, ИА Амител
В бригадах скорой помощи будут работать выпускники медвузов, которые не отучились в ординатуре по этой специальности или не прошли соответствующую профессиональную переподготовку, пишет "Парламентская газета".
Накануне Минтруд актуализировал профстандарт врача скорой медицинской помощи и разместил документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно изменениям, к работе в скорой помощи предлагается допускать всех выпускников-медиков, кроме стоматологов. Будет достаточно шестилетнего образования – специалитета, полученного после 1 сентября 2023 года.
"А нужные навыки выпускники получат на практике", – считают в министерстве.
В пояснительной записке Минтруд указал, что, по данным на 2022 год, в стране было чуть более 9,3 тыс. врачей скорой помощи, при этом в 2014 году их было почти 14 тысяч.
Документ в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
16:11:56 14-03-2024
Скорой помощи нужно быстро решения принимать, там нужны уже опытные, а не недоучки.
11:24:04 15-03-2024
Гость (16:11:56 14-03-2024) Скорой помощи нужно быстро решения принимать, там нужны уже ... несколько лет назад на вызове врач со скорой не смог определить у человека приступ аппендицита, а ведь это то, чему студентов учат с первого курса! а что же сейчас будет после наплыва этих "практикантов"?
16:18:58 14-03-2024
Иногда на вызове и супер- профи фельдшера теряются в плане диагностики состояния больного. Очень редко, но бывает. И в/в иньекцию не всегда получается выполнить. Но это тоже редко бывает. Но бывает. А чего ждать от бывших студентов мед.вуза, которые дозы лекарств не умеют рссчитывать, которые пропедевтику внутренних болезней по шпаргалкам сдавали и анатомию по муляжам учили? Чем дальше, тем страшнее жить
16:28:41 14-03-2024
Походу скорой помощи кранты, решили добить.
16:41:18 14-03-2024
В Минздраве решили из всех пациентов, подопытный мышей сделать что-ли!? А ответственность в т.ч. уголовная сейчас лежит на старшем бригады, а без опыта если будет, какая с него ответственность. Чего смеяться-то?
17:59:51 14-03-2024
Тренируется вон...! на кошках... ©
19:14:23 14-03-2024
Зарплата+адекватный график+адекватные требования попробуйте. Почему нет дефицита чинушек?
20:32:33 14-03-2024
Гость (19:14:23 14-03-2024) Зарплата+адекватный график+адекватные требования попробуйте.... Наверно, там всё под контролем.
19:34:17 14-03-2024
У нас студенты 5 курса практику проходят на скорой.
00:29:27 15-03-2024
Зато у нас бесплатная медицина, скоро вообще без медицинского образования будут брать, на ходу научат.
09:19:16 15-03-2024
Зарплату поднимите медикам и вопрос сам собой решиться!
09:30:49 15-03-2024
Гость (09:19:16 15-03-2024) Зарплату поднимите медикам и вопрос сам собой решиться!... Ну вы чего. Если просто платить нормальные зп и пенсии, куда девать орду дармоедов, придумывающих и типа реализующих десятки программ, "развивающих" медицину и прочую "помощь", например, социальную. Ежели платить нормальные пенсии, то пенсионерам не надо будет ни льгот на лекарства, ни льгот по жкх, ни прочих подачек. И куда девать орду кормящихся на этом? А если платить зп медикам, то что будет реформировать Попов? Какая там по счету у него программа по улучшению мед. обслуживания?