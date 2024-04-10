Алтайские налоговики поторапливают жителей с подачей заявлений на льготы

Подать заявление рекомендуется до 1 мая 2024 года

10 апреля 2024, 15:17, ИА Амител

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

В ближайшее время налоговые органы Алтайского края приступят к массовым расчетам по имущественным налогам за 2023 год, сообщает региональная ФНС.

"В связи с тем, что налоговые органы готовятся к массовому расчету имущественных налогов за 2023 год, налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льготы и ранее не заявлявшим о них, рекомендуем подать заявление на предоставление таких льгот до 1 мая 2024 года", – отметил заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Сергей Сметанников.

Удобнее всего это сделать через сервис "Личный кабинет налогоплательщика". Жителям, у которых право на получение льгот по имущественным налогам впервые возникло в 2023 году, необходимо представить соответствующее заявление в любую налоговую инспекцию или в МФЦ.

На сегодняшний день льготы по имущественным налогам пока заявили 1 276 налогоплательщиков края, в том числе:

по налогу на имущество физлиц – 1 071 человек;

по транспортному налогу – 745 плательщиков;

по земельному налогу – 405 граждан.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно с помощью электронного сервиса ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Напомним, большинство льгот налоговые органы предоставляют самостоятельно на основании сведений, полученных из Социального фонда России и органов соцзащиты населения. Это касается таких категорий налогоплательщиков, как предпенсионеры, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", – им писать заявление на льготу не требуется.