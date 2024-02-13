Почти 105 тысяч человек стали самозанятыми в Алтайском крае

Большинство людей с таким статусом работают в сфере ремонта, красоты и автосервиса, но есть и узкопрофильные специалисты

13 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Предприниматель / Фото: unsplash.com

Каждый 20-й житель Алтайского края – самозанятый. По данным регионального центра "Мой бизнес", на начало года количество таких предпринимателей достигло почти 105 тысяч человек. Большинство самозанятых работают в сфере ремонта, красоты и автосервиса, но есть и узкопрофильные специалисты, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул". Например, Артем Капустин – основатель мастерской по изготовлению товаров из натуральной кожи.

Сейчас Артем вместе с женой готовится к расширению производства и найму нескольких сотрудников. Недавно он оформил самозанятость и обратился в центр "Мой бизнес" за финансовой поддержкой.

"Мы купили очень много техники: машинки, световое оборудование, мебель, а также потратили деньги на аренду помещения. На сегодняшний день готовимся к повторному капиталовложению. Недавно узнали, что можно взять кредит для самозанятого, скорее всего, будем обращаться для того, чтобы все это уже переводить в более глобальные масштабы", – рассказал Капустин.Другая алтайская предпринимательница, Ирина Мелентьева, занимается созданием ковров ручной работы. Все началось со случайной видеоподборки, после которой Ирина решила пройти обучение и оформить самозанятость. Теперь в планах открыть небольшое предприятие с несколькими сотрудниками, которые будут создавать эксклюзивные ковры под ее руководством.

Главная сложность – в технологии, отмечает предпринимательница. В остальном это в чистом виде творчество.

"Поэтому, когда я это увидела, у меня загорелись глаза, и я решила заняться именно этим. Обратилась в "Мой бизнес", получила там консультации по брендингу, имиджу и продвижению в соцсетях", – сказала Ирина.

Стать самозанятым может любой житель края, который работает на себя. Такой статус позволит пользоваться специальными льготами, например, получить микрозаем на выгодных условиях для покупки оборудования или аренду помещения, а также налоговый вычет с расходов. Оформить статус можно в мобильном приложении "Мой налог".