Алтайские общественники обсудили, чем еще могут помочь участникам СВО

Активистов собрала "Единая Россия"

05 июля 2023, 16:05, ИА Амител

Встреча общественников / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Алтайском крае прошло совещание по деятельности волонтеров для нужд специальной военной операции. Участие приняли общественники, депутаты разных уровней и представители "Единой России". Они обсудили, как сейчас помогают фронту и что еще можно сделать в этом направлении, сообщает пресс-служба партии

А не хватает, например, ткани и оборудования для плетения сетей, шитья дождевиков, а также средств на оплату доставки, покупку медикаментов и другое. Есть недостаток психологической помощи для бойцов, которые возвращаются домой после СВО, рассказали в организации "Весточка из дома". Кроме этой организации гуманитарной деятельностью в регионе занимаются "Добрая воля 22", "Союз женщин России", "За добро", "Волонтеры Алтая – Zащитникам ОтечестVа", "Шьём для СВОих", "Жёны военных", "Золотые руки ангела", "ZOV Алтай"*, "Умельцы – фронту", Союз промышленников Алтайского края, партийный проект "Женское движение "Единой России".

"Запросов от наших бойцов, от медсанчастей, от жителей приходит много, стараемся по возможности работать со всеми. Сейчас стараемся отладить, сделать более эффективной работу с общественными объединениями, чтобы по максимуму закрывать имеющиеся потребности. Адресная поддержка – это основное преимущество нашего взаимодействия. Будем продолжать работу в этом направлении: поддерживать новые территории, за счет наших гуманитарных конвоев помогать нашим ребятам эффективнее решать боевые задачи", – рассказал вице-спикер Алтайского Заксобрания, первый заместитель секретаря Алтайского реготделения "Единой России" Денис Голобородько.

Он напомнил, что за последние несколько месяцев в зону СВО партийцы и волонтеры направили 25 автомобилей, технику, снаряжение, продукты и другое – всего более 50 тонн груза. За счет средств фонда, созданного партией, с начала спецоперации на покупку всего необходимого для бойцов и отправку грузов было потрачено около 30 млн рублей. Еще более 100 млн рублей поступило из краевого бюджета.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов поблагодарил всех волонтеров за работу. Он призвал их взаимодействовать с руководством подразделений для определения реальных потребностей и рационального распределения ресурсов. Кроме того, он пообещал взять на контроль часть вопросов, которые обозначили волонтеры.

А координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" Кристина Юстус предложила налаживать межрегиональное взаимодействие по некоторым вопросам, а всем общественникам края работать сообща.

* "ZOV Алтай" ("Зов Алтай")