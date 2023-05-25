Тысячи жителей Алтайского края приняли участие в сборах гуманитарных грузов для СВО
Из региона отправили уже более 1,3 тыс. тонн грузов
25 мая 2023, 11:25, ИА Амител
Тысячи жителей городов и районов края принимают участие в сборе гуманитарной помощи для алтайских бойцов в зоне специальной военной операции. Общими силами удалось отправить уже более 1,3 тыс. тонн необходимых на передовой вещей, техники и автомобилей. Об этом сообщил заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.
"В организации такой отправки задействованы десятки людей, в сборах – сотни и тысячи. Свой вклад внесли жители многих городов и районов – Рубцовск, Славгород, Горняк, Красногорский, Косихинский, Павловский, Солтонский, Завьяловский районы и другие муниципалитеты. Поддержка наших военнослужащих – большое, важное и, главное, наше общее дело", – уточнил вице-спикер.
По словам Голобородько, такая работа в регионе давно стала системной. Поддержку оказывают губернатор и правительство региона, депутаты разного уровня, предприниматели, волонтёры и общественные организации.
Как раз недавно, 23 мая 2023 года, из региона ушёл очередной груз в 30 тонн. Это 15 автомобилей, два мотоцикла, спутниковые антенны, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, средства гигиены, обувь, дождевики, посылки и другие вещи. Всё это удалось приобрести на средства, собранные волонтёрами. Перевозку организовали за счёт Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонда социально-экономического развития края. В середине апреля в зону СВО было направлено 10 автомобилей.
Участие в отправке принял и глава региона Виктор Томенко. Он поблагодарил всех причастных за активную поддержку российских военнослужащих. Виктор Томенко отметил, что правительство края продолжит оказывать помощь в отправках гуманитарных грузов для военнослужащих.
12:28:43 25-05-2023
Много у нас хороших жителей
13:09:19 25-05-2023
Гость (12:28:43 25-05-2023) Много у нас хороших жителей... Только почему то среди них нет олигархов.
16:47:16 25-05-2023
Гость (13:09:19 25-05-2023) Только почему то среди них нет олигархов.... откудда в Алтайском крае Олигархи?
14:51:34 25-05-2023
Олигархи скорее всего тоже участвуют, но им наверное светится нельзя, вдруг опять с Западом придется работать