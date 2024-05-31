Алтайские онкологи спасли женщину от рака поджелудочной
Уже через неделю пациентка могла есть, ходить, а через неделю ее благополучно выписали домой
31 мая 2024, 07:35, ИА Амител
Алтайские онкологи выявили и удалили маленькую опухоль на поджелудочной железе у жительницы Бурлинского района Нины Михайловны Л. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Компьютерная томография показала затемнение размером около 1 сантиметра, которое оказалось нейроэндокринной опухолью. Такие новообразования встречаются редко и трудно верифицируются.
Операцию проводили под контролем УЗИ. Опухоль располагалась глубоко в ткани поджелудочной железы, поэтому решили проводить манипуляцию лапароскопически, через небольшие проколы. Дополнительно во время операции через один из проколов ввели ультразвуковой датчик и выполнили интраоперационное УЗИ, это позволило точно выделить и удалить опухоль.
07:40:59 31-05-2024
Хорошая новость. Могут же иногда
08:25:55 31-05-2024
Но чтл будет дальше?
10:05:30 31-05-2024
Эта новость представлена как достижение ,как счастливое исключение ?Или это общая картина в лечении таких больных?Что то не верится мне, что у нас всё так радужно в онкологии.
11:05:24 31-05-2024
А где лечили то, в какой больнице ? Хоть знать будем где есть хорошие спецы.