Алтайские онкологи спасли женщину от рака поджелудочной

Уже через неделю пациентка могла есть, ходить, а через неделю ее благополучно выписали домой

31 мая 2024, 07:35, ИА Амител

Проведение операции / Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайские онкологи выявили и удалили маленькую опухоль на поджелудочной железе у жительницы Бурлинского района Нины Михайловны Л. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Компьютерная томография показала затемнение размером около 1 сантиметра, которое оказалось нейроэндокринной опухолью. Такие новообразования встречаются редко и трудно верифицируются.

Операцию проводили под контролем УЗИ. Опухоль располагалась глубоко в ткани поджелудочной железы, поэтому решили проводить манипуляцию лапароскопически, через небольшие проколы. Дополнительно во время операции через один из проколов ввели ультразвуковой датчик и выполнили интраоперационное УЗИ, это позволило точно выделить и удалить опухоль.