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Алтайские онкологи спасли женщину от рака поджелудочной

Уже через неделю пациентка могла есть, ходить, а через неделю ее благополучно выписали домой

31 мая 2024, 07:35, ИА Амител

Проведение операции / Фото: Минздрав Алтайского края
Проведение операции / Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайские онкологи выявили и удалили маленькую опухоль на поджелудочной железе у жительницы Бурлинского района Нины Михайловны Л. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Компьютерная томография показала затемнение размером около 1 сантиметра, которое оказалось нейроэндокринной опухолью. Такие новообразования встречаются редко и трудно верифицируются.

Операцию проводили под контролем УЗИ. Опухоль располагалась глубоко в ткани поджелудочной железы, поэтому решили проводить манипуляцию лапароскопически, через небольшие проколы. Дополнительно во время операции через один из проколов ввели ультразвуковой датчик и выполнили интраоперационное УЗИ, это позволило точно выделить и удалить опухоль.

Алтайский край медицина

Комментарии 4

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Гость

07:40:59 31-05-2024

Хорошая новость. Могут же иногда

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Иван

08:25:55 31-05-2024

Но чтл будет дальше?

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Акакий

10:05:30 31-05-2024

Эта новость представлена как достижение ,как счастливое исключение ?Или это общая картина в лечении таких больных?Что то не верится мне, что у нас всё так радужно в онкологии.

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Гость

11:05:24 31-05-2024

А где лечили то, в какой больнице ? Хоть знать будем где есть хорошие спецы.

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