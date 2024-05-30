"Покурил вейп и умер". Врач – об электронных сигаретах и мифах вокруг них

Сегодня дети устраивают родителям истерики, требуя купить вейпы, рассказывает специалист

30 мая 2024, 10:45, ИА Амител

Как электронные сигареты убивают детей, рассказала гость "Переговорки" на amic.ru Людмила Петрова, заведующая подростковым стационаром Алтайского краевого наркологического диспансера. Накануне Всемирного дня отказа от курения говорим о том, что заставляет людей браться за сигарету и как избавиться от этой зависимости. Врач развеивает мифы об электронных сигаретах и вейпах. А также объясняет, почему люди набирают вес, после того как бросили курить, и что делать, чтобы этого избежать.

Кто в "Переговорке"



Петрова Людмила Анатольевна, врач психиатр-нарколог высшей категории, лауреат премии Алтайского края в области науки и техники 2016 г.

Окончила Алтайский государственный медицинский университет.

С 1999 г. назначена на должность заведующей отделением для лечения детей и подростков КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер".

Соавтор программы "Комплексная медицинская реабилитация несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ в КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер".

01:43 "Китайские мудрецы были правы". О том, что заставляет людей курить и что происходит с организмом, когда человек пытается избавиться от привычки (любой).



04:08 Как курение провоцирует человека на употребление более "тяжелых" веществ и приводит к более разрушительным зависимостям.

05:12 А, может быть, проблема курения все-таки переоценена? Ведь еще 10-20 лет назад это не считалось катастрофой.

06:06 О том, что, помимо никотина, в сигарете содержится еще 4 000 вредных веществ.

06:39 Влияют ли на улучшение ситуации пропаганда здорового образа жизни и ограничения для курильщиков?

08:45 "Покурил вейп и умер". Правда ли, что электронные сигареты вреднее, чем табак? И почему так много смертей среди подростков?

10:55 Правда ли, что электронные сигареты легче бросить курить?

11:36 А кальяны – безобидны?

12:15 Где взять мотивацию, чтобы бросить курить?

14:47 Правда ли, что "если долго куришь, то бросать вредно для здоровья" и что те, кто бросают курить, набирают вес?

17:48 Айкосы легче скрыть, да и родители не ругают. О том, насколько сегодня серьезна проблема курения среди подростков.

19:50 О том, сколько подростков обратилось за помощью в Алтайский краевой наркологический диспансер и как это сделать.

20:33 "Дети скандалят и требуют с родителей вейпы". Нужен ли в России закон, запрещающий электронные сигареты.