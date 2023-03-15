Алтайские педагоги записали обращение после закрытия школы из-за рухнувшего потолка

Детям предложили ездить на занятия в соседнее село

15 марта 2023, 17:00, ИА Амител

В Алтайском крае преподаватели средней общеобразовательной школы в селе Быково Шипуновского района и родители учеников обратились к властям по поводу её закрытия, сообщает "Инцидент Барнаул".

Здание нуждалось в ремонте на протяжении восьми лет, а 9 марта прямо во время урока обвалился потолок. После этого занятия отменили у 80 учеников.

Местные власти предложили детям ездить на занятия в соседнее село, расположенное в пяти километрах от дома. Их хотели возить на автобусе, однако родителей не устроил график – ученикам младших классов пришлось бы полтора часа сидеть в школе до начала уроков.

Кроме того, преподавателей не планируют переводить в другие школы. В итоге дети будут учиться у незнакомых педагогов и по другой образовательной программе.