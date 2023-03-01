В ЕР раскритиковали регионы, которые срывают сроки проведения капремонта школ

Таких регионов девять и среди них несколько сибирских

01 марта 2023, 15:42, ИА Амител

Ремонт школы / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

1527 школ должны быть капитально отремонтированы в 2023 году по программе, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения. Контракты на проведение работ заключены по половине объектов. До 20 марта подрядчиков должны определить уже во всех регионах. При нарушении этого срока финансирование перераспределят на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВКС с министерством, передаёт сайт партии ER.ru.

Регионы-лидеры и отстающие

"Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завершения, многие уже на подписи", – сообщил Андрей Турчак.

В этом году ремонт начнётся в 1164 школах, а 363 зданиях – продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года). При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, Севастополь.

"Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации", – подчеркнул Турчак.

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

"В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал", – указал Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он попросил "Единую Россию" организовать партийный контроль по этим объектам.

"Республика Дагестан – из 43 объектов по 27 у нас риск. Новосибирская область – 12 объектов, 9 – в рисковой зоне. Нижегородская область – 17 объектов, 7 – в зоне риска. Пермский край – всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия – 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область – 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край – 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область, отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы", – заявил министр.

Влияние на выборы

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования "Единая Россия" проведёт анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

"У нас более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам (программа капремонта школ, – прим. ред.) никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах", – подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Вклад Алтайского края

Программа реализуется и в Алтайском крае.

"В 2023 году в регионе будут капитально отремонтированы 27 школ: в 10 из них работы начались в прошлом году, 17 школ только вошли в программу. В основном это сельские школы и только четыре городских. Всего в Алтайском крае больше 1000 школ, очень многие давно ждут капитального ремонта, поэтому участие региона в федеральной программе, инициированной "Единой Россией", имеет большое значение", – рассказала координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашёва.

Она добавила, что Алтайский край стал одним из немногих регионов, где в прошлом году взялись за капитальный ремонт сразу 33 школ. Он прошёл под контролем партии, педагогов и родительской общественности.