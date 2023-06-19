Алтайские подростки "лохматили" засеянное поле на квадроциклах

Все произошло в Бийском районе

19 июня 2023, 11:05, ИА Амител

В Бийском районе Алтайского края заметили трех подростков, которые ездили на квадроциклах по засеянному полю между селами Мало-Енисейское и Ключи.

"Молодежь на вид лет 14, на трех квадроциклах лохматили аграрное поле, делая заносы", – рассказал очевидец в паблике "Инцидент Бийск".

В комментариях пользователи крайне негативно отреагировали на поступок хулиганов и сочли, что их родителям необходимо предъявить счет за испорченный урожай.