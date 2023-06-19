Алтайские подростки "лохматили" засеянное поле на квадроциклах
Все произошло в Бийском районе
19 июня 2023, 11:05, ИА Амител
В Бийском районе Алтайского края заметили трех подростков, которые ездили на квадроциклах по засеянному полю между селами Мало-Енисейское и Ключи.
"Молодежь на вид лет 14, на трех квадроциклах лохматили аграрное поле, делая заносы", – рассказал очевидец в паблике "Инцидент Бийск".
В комментариях пользователи крайне негативно отреагировали на поступок хулиганов и сочли, что их родителям необходимо предъявить счет за испорченный урожай.
11:09:04 19-06-2023
Не враги нас завоюют, а мы сами себя вперёд изничтожим
12:35:11 19-06-2023
Гость (11:09:04 19-06-2023) Не враги нас завоюют, а мы сами себя вперёд изничтожим... Так и есть. В России всю дорогу пыжаться на весь мир а потом раз и крах в результате полной недееспособности. Так было с Российской Империей, так было с СССР. Армия и флот тут никакие не союзники, когда жрать в магазинах нечего становится а власть представляет из себя герантократию.
13:11:31 19-06-2023
Гость (12:35:11 19-06-2023) Так и есть. В России всю дорогу пыжаться на весь мир а потом... Ты сам-то только пыжишься или работаешь на совесть? На себя посмотри, прежде чем на Россию наговаривать.
11:20:57 19-06-2023
Квадроциклы - не дешевая роскошь.
11:21:44 19-06-2023
Одним словом-ПРИДУРКИ !
12:19:05 19-06-2023
Гость (11:21:44 19-06-2023) Одним словом-ПРИДУРКИ !... ---Не правильное выражение, сейчас вам молодёжь ответит, что это прикольно, лайков можно много получить)) А родители, что родители, батя не "отдерёт", капнет пацан в прокуратуру и посадят, ругать тоже нельзя, пожалуется засудят "наносить детскую психологическую травму" Что взрастили и воспитали, то и имеем
13:10:22 19-06-2023
Гость (12:19:05 19-06-2023) ---Не правильное выражение, сейчас вам молодёжь ответит, ч... Зачем бить? До конца лета на эти же поля отправить работать, вот и всё.
11:56:24 19-06-2023
отправить квадроциклы на СВО
11:58:34 19-06-2023
Самое правильное- заактировать потраву посевов и через суд возместить весь ущерб на всю катушку с обязательным широкомасштабным оповещением через сми!
12:27:07 19-06-2023
Слупить с них стоимость всего урожая на этом поле в объёме максимальной всхожести и максимальных закупочных цен!
12:51:54 19-06-2023
Гость (12:35:11 19-06-2023) Так и есть. В России всю дорогу пыжаться на весь мир а потом... Тебе есть нечего? Хлеба принести?