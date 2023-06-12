Вандалы разломали новые сиденья в бийском парке

Горожане беспокоятся, что территории не уделяют должного внимания

12 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: телеграм-чат главы Бийска

В Бийске хулиганы сломали новые пластиковые сиденья в парке Строителей. Как пишет "БР", о проблеме рассказали в телеграм-чате главы города. Там горожанка спросила, будет ли кто-то охранять территорию, ведь "местные вандалы скоро все сломают до конца".

Издание отмечает, что жители наукограда беспокоятся, что этой территории не уделяют должного внимания и не пытаются сберечь современные объекты.

Ранее в Бийске задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.