Вандалы разломали новые сиденья в бийском парке
Горожане беспокоятся, что территории не уделяют должного внимания
12 июня 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: телеграм-чат главы Бийска
В Бийске хулиганы сломали новые пластиковые сиденья в парке Строителей. Как пишет "БР", о проблеме рассказали в телеграм-чате главы города. Там горожанка спросила, будет ли кто-то охранять территорию, ведь "местные вандалы скоро все сломают до конца".
Издание отмечает, что жители наукограда беспокоятся, что этой территории не уделяют должного внимания и не пытаются сберечь современные объекты.
Ранее в Бийске задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.
11:32:51 12-06-2023
Поймать и розгамми на площади, по голой заднице. При честном народе. И затем месяц мести улицы.
12:47:51 12-06-2023
Бийская быдлота гопотная...
13:23:01 12-06-2023
Судя по фото это лавочки декоративные. На них сидеть нельзя. Для начала проверьте шинушь. Сколько они бюджетных денег освоили на этой закупке ???
19:16:49 12-06-2023
Наукоград)