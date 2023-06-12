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Вандалы разломали новые сиденья в бийском парке

Горожане беспокоятся, что территории не уделяют должного внимания

12 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: телеграм-чат главы Бийска
Фото: телеграм-чат главы Бийска

В Бийске хулиганы сломали новые пластиковые сиденья в парке Строителей.  Как пишет "БР", о проблеме рассказали в телеграм-чате главы города. Там горожанка спросила, будет ли кто-то охранять территорию, ведь "местные вандалы скоро все сломают до конца".

Издание отмечает, что жители наукограда беспокоятся, что этой территории не уделяют должного внимания и не пытаются сберечь современные объекты.

Ранее в Бийске задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.

Комментарии 4

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Александр

11:32:51 12-06-2023

Поймать и розгамми на площади, по голой заднице. При честном народе. И затем месяц мести улицы.

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Гость

12:47:51 12-06-2023

Бийская быдлота гопотная...

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Гость

13:23:01 12-06-2023

Судя по фото это лавочки декоративные. На них сидеть нельзя. Для начала проверьте шинушь. Сколько они бюджетных денег освоили на этой закупке ???

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Гость

19:16:49 12-06-2023

Наукоград)

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