Алтайские подростки объяснили, ради чего они хотят работать и немного зарабатывать

Большинство молодых людей готовы выйти на работу на полный день

05 июня 2024, 11:33, ИА Амител

Подросток прикрывается рукой / Фото: pixabay.com

Эксперты сервиса hh.ru выяснили, какую работу на лето рассматривают подростки в Алтайском крае в возрасте от 14 до 18 лет и сколько они хотели бы зарабатывать.

"За период с марта по май в Алтайском крае было открыто более пятисот резюме соискателей в возрасте от 14 до 18 лет, из них 60% не имеют опыта работы и ищут ее впервые. На долю этой возрастной группы приходится 4% от всех активных резюме в регионе (по РФ в целом – 3%)", – выяснили аналитики.

Большинство подростков (86%) готово выйти на работу на полный день, 24% хотели бы трудоустроиться на гибкий график, 19% – на сменный, 13% интересует удаленная работа, а 1% готовы отправиться на вахту. Суммарно более 100%, так как возможен множественный выбор вариантов.

Молодые люди рассчитывают в среднем на доход в 20 тысяч рублей. Опрос показал, что основная мотивация к трудоустройству – это финансовая независимость, возможность накопить деньги на что-то, необходимость содержать себя, а также помощь родителям.