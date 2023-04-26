Алтайские подростки приплыли на остров и фасовали там наркотики

Несовершеннолетние имели статус "складов" – они отвечали за фасовку и хранение

26 апреля 2023, 13:11, ИА Амител

На Сахалине задержали группу распространителей наркотиков, в которой состояли два несовершеннолетних жителя Алтайского края, сообщает ИА АСТВ. У них изъяли 549 граммов "синтетики" стоимостью 6 млн рублей.

В группе было пятеро участников, которые действовали в соответствии с чётким распределением ролей между собой.

"Трое участников прибыли на остров из Алтайского края, двое из которых несовершеннолетние. Два жителя края имели статус “складов”: они отвечали за фасовку и хранение оптовых партий", – отмечает издание со ссылкой на региональное МВД.

На съёмной квартире они занимались фасовкой "синтетики", которую потом передавали закладчикам. Полиция возбудила в отношении фигурантов сразу несколько уголовных дел.